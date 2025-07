Vor Tod: Duane Chapmans Stiefsohn übte Schießen mit Sohn

Duane Chapman, bekannt als "Dog the Bounty Hunter", trauert um seinen verstorbenen Stiefenkel Anthony Zecca. Der 13-Jährige kam am vergangenen Samstag bei einem tragischen Unfall in der Familienwohnung in Naples, Florida, ums Leben. Nach Angaben der Polizei wurde der Junge durch eine Schusswaffe getötet, die sein Vater Gregory Zecca bei einem "unglücklichen Zwischenfall" abfeuerte. Jahre vor dieser Tragödie hatten Gregory und Anthony gemeinsame Zeit auf dem Schießstand verbracht, wie auf älteren, mittlerweile gelöschten Instagram-Fotos zu sehen war. Die Bilder zeigten den Jungen mit einem Gewehr in der Hand, begleitet von seinem Vater.

Auf den Fotos wirkten Vater und Sohn gelöst und glücklich, posierten gemeinsam lächelnd für Selfies und mit ihren Freunden auf dem Schießstand. Gregory, der die Bilder damals veröffentlichte, schrieb dazu: "Zeit auf dem Schießstand mit unseren Kumpels verbringen." Die Aufnahmen zeigen Anthony beim Zielen, während sein Vater stolz daneben stand. Diese Momentaufnahmen, so unbeschwert sie damals erscheinen mochten, sorgen nach der Tragödie für ein beklemmendes Gefühl.

Die tragischen Neuigkeiten von Anthonys Tod wurden erst vor Kurzem öffentlich. Polizei und Rettungskräfte bestätigten laut dem Magazin TMZ, dass sie am Samstagabend wegen des Vorfalls zur Wohnung der Familie gerufen wurden. Bislang gab es keine Festnahmen. Die Behörden sprachen von einem "isolierten Vorfall". Ein Sprecher des berühmten Kopfgeldjägers meldete sich im Namen der Familie und erklärte: "Wir trauern als Familie über diesen unverständlichen, tragischen Unfall und bitten um anhaltende Gebete, während wir den Verlust unseres geliebten Enkels Anthony betrauern."

Getty Images Duane Chapman, TV-Star

