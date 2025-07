Nach Scheidung: Sieht Nikki Bella ihren Sohn Matteo kaum?

Nikki Bella (41) hat auf Social Media kürzlich eine klare Ansage gemacht, nachdem ein Nutzer ihre Rolle als Mutter infrage gestellt hatte. Auslöser war ein Kommentar, der nachhakte, ob die Wrestlerin "je" Zeit mit ihrem vierjährigen Sohn Matteo verbringe, den sie mit ihrem Ex-Mann Artem Chigvintsev (43) hat. "Fragst du das auch bei Vätern? Und ja, er war bei mir. Die ganze Woche", stellte sie auf Instagram klar und fügte hinzu: "Nur weil ich ihn nicht ständig poste, heißt das nicht, dass er nicht bei mir ist. Ich versuche, so viel wie möglich privat zu halten – ihm zuliebe." Sie betonte außerdem, dass sie es zwar verstehe, hin und wieder besondere Momente zu teilen, dies jedoch bewusst nicht regelmäßig tue.

Darüber hinaus gab die 41-Jährige preis, wie sie und ihr Ex-Mann das gemeinsame Sorgerecht handhaben. "Mein Sohn ist sehr viel bei mir. Die meiste Zeit der Woche, wenn ich zu Hause bin. Jeden Dienstag, wenn ich lande, fahre ich direkt los, um ihn abzuholen. Und sonntags bringe ich ihn zurück, wenn ich wieder abreisen muss", schrieb Bella. Sie betonte, dass sie und Artem ein gut funktionierendes Co-Parenting-System etabliert haben – und bat deshalb darum, auf Kommentare dieser Art künftig zu verzichten. "Vielleicht hätte ich nicht reagieren sollen, aber ich war getriggert, weil eine kleine Gruppe von euch offenbar denkt: Wenn man sein Kind nicht dauernd postet, ist es auch nicht bei einem", schloss sie ab.

Matteo stammt aus Nikkis langjähriger Beziehung mit Artem. Die beiden lernten sich 2017 bei Dancing with the Stars kennen und machten ihre Romanze rund zwei Jahre später öffentlich. Im November 2019 verlobten sie sich, und im Juli des folgenden Jahres wurde ihr gemeinsamer Nachwuchs geboren. Im August 2022 gaben sie sich das Jawort – doch rund zwei Jahre später war alles aus und vorbei: Der WWE-Star reichte die Scheidung ein. In ihrem Podcast "Nikki & Brie" offenbarte sie, dass sie daraufhin eine schwere Zeit durchmachte. "Es war so hart. Es war wirklich schlimm. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich war traurig", erklärte die Sportlerin.

Getty Images Nikki Bella, Wrestlerin

Instagram / nikkigarcia Nikki Bella mit ihrem Sohn Matteo

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo