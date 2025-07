Jennifer Saro teilt süßen Schnappschuss mit Keksi und Alex

Jennifer Saro (29) hat ihre Fans mit einem neuen Urlaubsfoto verzückt. Auf Instagram teilte die ehemalige Bachelorette einen intimen Moment mit ihrem Freund Alexander Meyer (34) und ihrem Sohn, den sie liebevoll Keksi nennt. Das Bild zeigt die drei eng aneinander gekuschelt auf einer Liege am Pool in Italien – eine idyllische Szene, die pure Familienharmonie ausstrahlt. Jennifer und der Torhüter von Borussia Dortmund halten ihre Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraus, doch ab und zu lässt Jennifer ihre Follower an ihrem Glück teilhaben.

Das Urlaubsfoto scheint einmal mehr zu bestätigen, wie gut Alexander sich in seine Rolle als potenzieller Stiefvater einfügt. Schon zuvor hatte Jennifer Fotos geteilt, auf denen der BVB-Keeper und ihr Sohn fröhlich Zeit miteinander verbringen. Das Verhältnis zwischen Jennifer und dem leiblichen Vater von Keksi, dem YouTuber Nicolas Lazaridis alias Inscope21 (30), war in der Vergangenheit angespannt. Erst vor Kurzem hat Nicolas die Vaterschaft öffentlich bestätigt. Trotz der früheren Schwierigkeiten scheint Jennifer jetzt die perfekte Balance zwischen Patchwork-Familie und glücklich verliebtem Paar gefunden zu haben.

Jennifer teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans. Ihr Sohn Keksi steht dabei häufig im Fokus. Die kürzliche öffentliche Annäherung zwischen Jennifer und Nicolas wurde von vielen Fans als positives Signal gewertet. Ein amüsanter Instagram-Clip, in dem sich die beiden freundschaftlich die Hand reichen, zeigte, wie weit sie gekommen sind. "Fühlt sich illegal an, das zu posten", betitelt die 29-Jährige das Video. Dennoch scheint Alexander inzwischen die zentrale Vaterfigur im Alltag des Kleinen zu sein – etwas, das Jennifer offensichtlich sehr glücklich macht.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Partner Alexander Meyer, Juli 2025

Instagram / jennifersaro Influencerin Jennifer Saro und Fußballspieler Alexander Meyer

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21

