Wegen Ex Jimis Drama? Yeliz Koc kämpft mit Panikattacken

Yeliz Koc (31) hat in den sozialen Medien offenbart, dass sie derzeit mit beängstigenden körperlichen Symptomen zu kämpfen hat. Die Reality-TV-Bekanntheit berichtete, dass sie schon seit über einem Jahrzehnt unter starken Schmerzen in der Brust leidet, die mittlerweile so häufig auftreten, dass sie kaum zur Ruhe kommen kann. "Ich habe das Gefühl, ich kriege fast einen Herzinfarkt", erklärte sie in einer Instagram-Story. Zuletzt traten die Beschwerden an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf. Besonders belastend sei die Situation gewesen, als Jimi Blue Ochsenknecht (33), ihr Ex-Partner und Vater ihres Kindes, sich in Haft befand und nicht erreichbar war.

Laut Yeliz treten die Symptome auch in der Nacht auf und erschweren ihr den Schlaf. Am Montag suchte sie deshalb einen Kardiologen auf, um Antworten zu finden. Dort wurde sie vorerst beruhigt, denn eine Untersuchung ergab keine Auffälligkeiten. Dennoch begleiten die Schmerzen, die zum Teil bis in den Kiefer und die Ohren ziehen, ihren Alltag weiterhin und schüren Ängste. In ihren Posts zeigte sich Yeliz sichtlich mitgenommen und äußerte die Vermutung, dass es sich um Panikattacken handeln könnte: "Ich weiß nicht, was das ist, aber in dem Moment kann ich weder sprechen noch atmen."

Die vergangenen Monate waren alles andere als leicht für Yeliz, insbesondere im Umgang mit Jimi. In der Vergangenheit zahlte sie Berichten zufolge seine unbezahlten Rechnungen, die ihn schließlich hinter Gitter brachten. Am Donnerstag wurde er entlassen, nachdem eine Kaution für ihn hinterlegt worden war. Das Drama um seinen Aufenthalt in Haft mag die Situation für Yeliz zusätzlich verschlimmert haben. Für die dreijährige Tochter, die die beiden teilen, scheint sie jedoch weiterhin einen Weg zu suchen, alles bestmöglich zu meistern und gesund zu bleiben.

Collage: RTL, Timm, Michael / ActionPress Collage: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Februar 2025