Sara Kulka beschimpft Ronald: "Ein wandelnder Perversling"

In der dritten Folge der Reality-Show "Villa der Versuchung" eskalieren die Spannungen zwischen Ronald Schill (66) und Sara Kulka (35). Der ehemalige Politiker sorgt für Unmut, als er den luxuriösen Master Bedroom, der 2.000 Euro von dem Gewinn kostet, für sich beansprucht – eine Entscheidung, die vor allem Sara scharf kritisiert. Sie wirft Ronald vor, sich egoistisch zu verhalten und keinerlei Teamgeist zu zeigen. Ein Streit entsteht, bei dem Ronald die Reality-Darstellerin beleidigt. "Hat sich deine billige Blondierung ins Gehirn durchgefressen?", fragt er, und Sara kontert am Ende: "Du bist ein wandelnder Perversling!"

Zwischen den Streithähnen gibt es keine Versöhnung. Ronald rechtfertigt sein Verhalten, indem er sich auf seinen früheren Titel als Senator beruft, was Sara jedoch nur als Witz abstempelt: "Wenn du wirklich so wichtig bist, warum machst du dann hier bei Reality-TV mit?" Während die Meinungen unter den Mitbewohnern geteilt sind, unterstützen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Schauspieler Raúl Richter (38) Sara. Besonders Jimi kritisiert Ronald scharf und erklärt: "Der weiß glaub' ich gar nicht, was Teamplay ist." Patricia Blanco (53) versucht hingegen, die Wogen zu glätten und hält Saras Reaktion für übertrieben, während Kate Merlan (38) Partei für Ronald ergreift.

Ronalds provokantes Auftreten ist in der Show kein Novum. Bereits in vorherigen Folgen sorgte er durch sein selbstbezogenes Verhalten für Diskussionen. Der als streitlustig bekannte Realitystar scheint seine Rolle als Unruheherd im Haus bewusst einzunehmen. Doch neben ihm gibt es noch weitere Promis, die bei den Fans bereits für Stirnrunzeln sorgten. Schon zum Start der Show sorgten vor allem Kate und Kevin für Wirbel in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram kam die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin alles andere als gut an. Die Kommentare reichten von "Ich hasse Kate Merlan schon jetzt" bis zu "Kate nervt. Hoffentlich fliegt sie bald raus." Auch über Kevin ärgerten sich die Fans: "Wie unangenehm ist dieser Kevin?", lautete einer der häufigsten Vorwürfe.

Joyn / Michael de Boer, Joyn / Michael de Boer Collage: Sara Kulka und Ronald Schill

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Joyn / Michael de Boer Kate Merlan, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin