Neuer Nebenjob: Bill Gates Tochter Phoebe startet Podcast

Phoebe Adele Gates (22), die Tochter von Bill (69) und Melinda Gates (60), hat mit einem neuen Projekt von sich reden gemacht. Gemeinsam mit Sophia Kianni und Tay Nakamoto moderiert sie eine Folge des Podcasts "Sticking With Style". In der Episode geben die drei Tipps, wie Studierende ihre Wohnheimzimmer für das Herbstsemester 2025 aufpeppen können. Das Ganze ist Teil einer Zusammenarbeit mit der Marke Command und deutet darauf hin, dass Phoebe nun verstärkt ins Influencer-Geschäft einsteigen möchte.

Die jüngste Gates-Tochter hatte zuvor Humanbiologie an der renommierten Stanford University studiert, bevor sie mit ihrer ehemaligen Kommilitonin Sophia eine KI-basierte Mode-App namens Phia ins Leben rief. Diese soll es ermöglichen, über verschiedene Plattformen hinweg Preise zu vergleichen. Doch der Weg dorthin war von Herausforderungen geprägt. Phoebe berichtete, wie schwierig es war, ihren Vater von der Idee zu überzeugen, da dieser anfangs skeptisch war, als sie Stanford teilweise aufgeben wollte, um sich dem Projekt zu widmen. Bill, der selbst einst Harvard abgebrochen hatte, um Microsoft zu gründen, bestand darauf, dass Phoebe ihr Studium abschließt.

Phoebe, die sich in einer privilegierten Position sieht, sprach in der Vergangenheit offen über den Druck, den das Erbe ihres berühmten Nachnamens mit sich bringt. Trotz des Erfolgs ihres Start-ups hat sie ihre ersten unternehmerischen Rückschläge nicht vergessen, wie etwa die Ablehnung einer Geschäftsidee an ihrer Universität. Doch sie betonte, wie entscheidend diese Erfahrungen für ihre Entwicklung waren. Während ihre Schwester Jennifer (30) eine Karriere im medizinischen Bereich eingeschlagen hat und ihr Bruder Rory akademische Erfolge vorweist, hat sich Phoebe bewusst für eine Mischung aus Mode- und Tech-Welt entschieden, ohne dabei auf finanzielle Hilfen der Familie zu setzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Phoebe Adele Gates, Tochter von Bill Gates

Anzeige Anzeige

Instagram / phoebegates Bill Gates mit seiner Tochter Phoebe, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Phoebe Adele Gates, Tochter von Bill Gates

Anzeige