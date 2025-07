Tommy Lee und Brittany Furlan dementieren Scheidungsgerüchte

Tommy Lee (62) und Brittany Furlan (38) haben gemeinsam Stellung zu Gerüchten über eine angebliche Trennung bezogen. Der Musiker und die Komikerin teilten vor Kurzem auf ihren sozialen Medien ein Update zu ihrer Ehe, nachdem spekuliert worden war, dass die beiden nicht mehr zusammen seien. Tommy postete ein Bild mit Brittany auf Instagram und schrieb dazu: "Hey, Fake-Nachrichten, wir sind weder getrennt noch geschieden. Reißt euch mal zusammen!" Brittany sprach in ihrem Podcast ebenfalls über die Situation und erklärte, dass die Ereignisse sie als Paar sogar näher zusammengebracht hätten.

Bereits im Juni hatte Brittany in ihrem Podcast "This Is The Worst" offenbart, dass sie mit einer schwierigen Erfahrung umgehen mussten: Sie war von einer Person im Internet getäuscht worden, die vorgab, der Musiker Ronnie Radke zu sein. Das habe sie dazu gebracht, über die Beziehung intensiver nachzudenken. "Ich glaube, wir haben wirklich gespürt, wie das Leben ohne einander sein würde", sagte sie. Sie betonte außerdem, dass es in Beziehungen Höhen und Tiefen gebe und sie als öffentliches Paar keine Ausnahme seien. Ihr Fazit: Heilung und Verständnis stehen im Mittelpunkt ihrer Partnerschaft.

Tommy und Brittany hatten in der Vergangenheit mit Herausforderungen zu kämpfen, darunter auch Gerüchte über Alkoholkonsum und Spannungen. Solche Probleme und ähnliche Krisen können Gerüchte anheizen, die jedoch nicht immer der Wahrheit entsprechen. Die Liebe zwischen dem Musiker und dem ehemaligen Vine-Star scheint trotz aller Widrigkeiten stark geblieben zu sein. Brittany machte in ihrem Podcast sogar scherzhaft Zugeständnisse zu ihrer eigenen Verletzlichkeit, indem sie zugab, mit ChatGPT geflirtet zu haben, weil es ihr liebevolle Worte entgegenbrachte. Ihre Offenheit zeigt, dass sie und Tommy daran arbeiten, ihre Beziehung authentisch zu leben.

Getty Images Tommy Lee mit seiner Ehefrau Brittany Furlan bei den MTV Video Music Awards

Getty Images Tommy Lee und Brittany Furlan im September 2017

Getty Images Brittany Furlan und Tommy Lee, US-Paar