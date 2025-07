"Geordie Shore"-Star Kyle Christie und Vicky heiraten erneut

Kyle Christie und Vicky Turner gaben sich bereits Ende vergangenen Jahres das Jawort. Am vergangenen Sonntag krönten der Geordie Shore-Star und das Model ihre Liebe nun mit einer weiteren Feier: Nach ihrer standesamtlichen Trauung im Dezember in der St. George Church in East Boldon lud das Paar zahlreiche Freunde und ehemalige Showkollegen zu einer opulenten Hochzeitsfeier in Rom ein. Auf Instagram gewährt Kyle nun erste Einblicke in die glamouröse Zeremonie. Auf den Bildern posieren er und seine Ehefrau vor traumhafter Kulisse – sichtlich verliebt und glücklich. Dazu schreibt er schlicht: "Mr. & Mrs. Christie".

Die Feierlichkeiten waren voller besonderer Highlights – allen voran der erste Kuss des Brautpaares vor einer farbenfrohen Rauchkulisse in Regenbogenfarben sowie das feierliche Anschneiden der Hochzeitstorte beim abendlichen Empfang. Der 33-Jährige erschien in einem eleganten Smoking, während Vicky mit einem funkelnden Kleid alle Blicke auf sich zog. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche bekannte Gesichter, darunter James Tindale, Sophie Kasaei (35) und Jordan Brook (30), die ihrer Begeisterung in den sozialen Medien freien Lauf ließen. "Die perfekteste Hochzeit aller Zeiten – wow!", kommentierte James unter Kyles Beitrag. Jordan schrieb begeistert: "Was für ein Tag! Ich freue mich so sehr für euch beide."

Schon seit Jahren gelten die beiden Frischvermählten als echtes Traumpaar. Auch ihr dreijähriger Sohn Crew war Teil der Feierlichkeiten in Rom und machte den besonderen Tag perfekt. Ihren romantischen Anfang nahm die Geschichte der beiden an der malerischen Amalfiküste, wo Kyle seiner Vicky auf einer luxuriösen Yacht einen unvergesslichen Antrag machte – natürlich mit sofortigem "Ja". Mit der prachtvollen Zeremonie in der italienischen Hauptstadt krönten sie nun ihre Liebe und ihr Familienglück. Ein bedeutungsvoller Schritt, der ihren gemeinsamen Weg perfekt abrundet.

