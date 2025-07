Mit Anne Hathaway: "Der Teufel trägt Prada 2"-Dreh gestartet

Die Fans von "Der Teufel trägt Prada" dürften aus dem Häuschen sein. Anne Hathaway (42) hat offiziell bestätigt, dass sie ab sofort für den zweiten Teil des beliebten Kultfilms vor der Kamera steht! In einem aktuellen TikTok-Beitrag zeigt sich die Schauspielerin in einem blauen Pullover, der vielen nur allzu bekannt vorkommen dürfte: Es ist derselbe Farbton wie der ikonische Pulli, den ihre Figur Andy Sachs einst trug. "Auf zur Arbeit", schreibt sie dazu und fügt den Hashtag "dwp2" hinzu – eine klare Anspielung auf "The Devil Wears Prada 2", den englischen Titel der Fortsetzung. Neben der Oscar-Preisträgerin kehren auch Meryl Streep (76) und Emily Blunt (42) in ihre legendären Rollen zurück.

Zur Erinnerung: Im Originalfilm von 2006 gibt es eine berühmte Szene, in der Annes Charakter einen blauen Pullover trägt – und dafür von ihrer Chefin Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep, zurechtgewiesen wird. "Was du nicht weißt, ist, dass dieser Pullover nicht einfach nur blau ist. Es ist nicht türkis, es ist nicht Lapislazuli. Es ist tatsächlich Cerulean.", sagt sie. Fans des Klassikers erkannten die Bedeutung des Outfits im Beitrag sofort und reagierten begeistert in den Kommentaren. "In einem himmelblauen Pullover?", schrieb etwa ein Nutzer, während ein anderer anmerkte: "Alle ruhig bleiben – es passiert wirklich!"

Der erste Film war seinerzeit ein bahnbrechender Erfolg und etablierte insbesondere die Figur der Miranda Priestly als eine der ikonischsten Chefredakteurinnen der Filmgeschichte. Ältere Fans bringen inzwischen eine nostalgische Liebe zum Klassiker mit, während neue Zuschauergruppen gespannt darauf sind, wie die Geschichte um Andy und ihre einst fordernde Chefin weitergeht. Was das Publikum im zweiten Teil erwartet, bleibt abzuwarten – doch wie unter anderem Just Jared berichtet, wird der Streifen in New York und Italien gedreht. Zudem soll die mit Spannung erwartete Fortsetzung am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen.

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

TikTok / annehathaway Anne Hathaway, Juli 2025

Getty Images Meryl Streep und Anne Hathaway, 2006