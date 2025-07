PMDS-Diagnose: Vicky Pattison hat Angst, Mutter zu werden

Vicky Pattison (37) wünscht sich eigentlich Nachwuchs. Doch eine Erkrankung, die bei der britischen Reality-TV-Bekanntheit vor zwei Jahren diagnostiziert wurde, bereitet ihr Sorgen: Sie leidet an prämenstrueller dysphorischer Störung (PMDS), die jeden Monat starke Beschwerden verursacht. Im Interview mit The Sun äußert die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin ihre Sorge, wie diese Krankheit ihre Fähigkeit, Mutter zu werden, beeinflussen könnte. "Ich bin eine Frau in einem gewissen Alter, die gerne Kinder hätte. Aber meine Angst ist, dass meine Krankheit es sehr schwer machen wird", erklärt sie und ergänzt: "Man möchte eine liebevolle, geduldige Mutter sein, aber ich mache mir Sorgen, wie ich mit PMDS sein werde – denn man ist gereizt und erschöpft."

Die Moderatorin erzählt weiter, dass ihre Beschwerden in den vergangenen Jahren immer schlimmer wurden. Vor jeder Periode leidet sie bis zu zehn Tage lang unter unerträglichen Symptomen – darunter tiefer Traurigkeit und einem Verlust an Lebensfreude. Doch es dauerte fünf Jahre und zahlreiche Arztbesuche, bis Vicky endlich eine Diagnose erhielt. Viele Mediziner wiegelten ihre Beschwerden ab oder hielten sie für überempfindlich. Erst ein privater Arzt konnte ihr helfen. Die Diagnose brachte ihr zwar Erleichterung, bedeutete aber auch die Erkenntnis, dass sie jeden Monat erneut gegen diese unsichtbare Krankheit kämpfen muss.

Die 37-Jährige sprach bereits in der Vergangenheit offen über ihre Erkrankung. In einem ergreifenden Instagram-Beitrag berichtete sie von einem schweren Vorfall ihrer prämenstruellen dysphorischen Störung, bei dem sie von lähmender Angst, Schlaflosigkeit und dunklen Gedanken heimgesucht wurde. "Es war furchterregend. Ich rief meine Schwester an und sagte ihr, dass ich nicht wusste, was ich tun würde. Dass ich ehrlich gesagt nicht wusste, wozu ich fähig bin. Nach einer Woche zermürbender Angst, Schlaflosigkeit, ständigem Selbstzweifel und dunkler Gedanken wusste ich, dass ich es so meinte", schilderte Vicky.

