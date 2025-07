Nach Familiendrama: Dog Chapmans Stiefsohn löscht Instagram

Ein tragisches Unglück erschütterte die Familie von Duane "Dog" Chapman (72). Am Abend des 19. Juli kam es in Naples, Florida, zu einem folgenschweren Vorfall: Gregory Zecca, Stiefsohn des berühmten Kopfgeldjägers, schoss versehentlich auf seinen 13-jährigen Sohn Anthony. Der Jugendliche erlitt eine Schussverletzung am Hals, die zu erheblichem Blutverlust führte. Trotz der schnellen Reaktion der Rettungskräfte erlag der Junge seinen Verletzungen noch am Unfallort. Gregory, der vor Schmerz und Trauer offenbar zusammenbrach, wurde unmittelbar danach auf eine psychiatrische Beobachtungsstation gebracht, da Sorgen aufkamen, er könnte sich in seiner Verzweiflung etwas antun.

Die Untersuchung der örtlichen Polizei konnte bislang klären, dass es sich um einen isolierten Vorfall handelt. Eine genaue Todesursachenanalyse sowie Befragungen von Zeugen und forensische Untersuchungen sind derzeit noch im Gange. Bislang wurden keine Verhaftungen vorgenommen. Das Unglück erlangte zusätzliche Aufmerksamkeit, nachdem Gregory seinen Instagram-Account deaktiviert hatte, wohl um sich vor dem öffentlichen Interesse zu schützen. Auf seinem Profil hatten sich zuvor mehrere Bilder von Vater und Sohn gefunden, darunter auch gemeinsame Fotos vom Schießstand, die nun in einem tragischen Licht erscheinen, wie Us Magazine berichtet.

Gregory ist der Sohn von Francie Frane, die seit 2021 mit Duane verheiratet ist. Francie brachte ihn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, und die Familie zeigte zuvor oft ihre enge Bindung auf sozialen Medien. Besonders liebevolle Worte fanden Francie und Duane noch im Juli 2023, als Anthony seinen 11. Geburtstag feierte. Bereits bei der Hochzeit der beiden betonte Francie die Bedeutung ihrer Kinder und Enkel, die die Familie stärkten. Für Duane markierte die Hochzeit zudem einen Neuanfang nach dem Verlust seiner vorherigen Ehefrau Beth Chapman (✝51), die 2019 an Krebs verstarb.

Anzeige Anzeige

Getty Images Duane Chapman, August 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / duanedofgchapman Duane Chapman und Francie Frane, Juni 2025

Anzeige Anzeige