Bettina Zimmermann gibt Einblick in Patchwork-Familienalltag

Bettina Zimmermann (50) und Kai Wiesinger (59) zählen zu den bekanntesten Schauspielerpaaren Deutschlands – und haben gemeinsam eine harmonische Patchwork-Familie aufgebaut. Seit 2014 offiziell ein Paar, leben die 50-Jährige und der 59-Jährige heute mit ihrer Familie in einem Haus auf dem Land in Brandenburg. Zu ihrer Familie gehören Bettinas Sohn Dylan aus einer früheren Beziehung, Kais zwei Töchter Lara und Poni-Valene aus seiner Ehe mit der verstorbenen Chantal de Freitas (✝45) sowie das gemeinsame Kind des Paares. Wie das Familienleben abseits des Rampenlichts aussieht, darüber sprach Bettina Zimmermann jetzt im Podcast "Toast Hawaii" mit Gastgeberin Bettina Rust.

Die "Mondscheintarif"-Darstellerin gab im Podcast persönliche Einblicke in ihr Familienleben – und in die Einrichtung ihres Hauses. Besonders die Küche spielt dabei eine zentrale Rolle: ein offener Raum mit Kamin und Sofa, den Bettina Zimmermann als gemütlichen Treffpunkt beschreibt. Als leidenschaftliche Interior-Liebhaberin legt sie zudem großen Wert auf individuell gestaltete Ecken, die perfekt ans Tageslicht angepasst sind. Für Familienrituale wie den traditionellen Pizzatag ist die Küche das Herzstück des Hauses. Vor allem Kai glänzt hier als Hobby-Pizzabäcker. "Kai macht die perfekte Pizza", verriet Bettina lachend im Podcast. "Wir betteln ihn ständig an." Ganze "40 bis 50 Mini-Pizzen" zaubert er dann für die Familie. "Jeder sagt, was er draufhaben will."

Neben dem Schauspiel-Trubel schätzt die Familie also vor allem das gemeinsame Essen. Dabei ließ Bettina auch mögliche Zukunftspläne anklingen – wenn auch mit einem Augenzwinkern. So habe sie Kai Wiesinger schon öfter spaßeshalber aufgefordert, ein Pizzarestaurant am Strand zu eröffnen. "Ich sag dann: Lass uns auswandern und irgendwo am Strand einen Pizzaladen aufmachen", erzählte sie im Podcast. Ob es jemals so weit kommt, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Bettina und Kai haben für sich die perfekte Balance zwischen Glamour und Alltag gefunden. Ihre Energie stecken sie nicht nur in die Entertainment-Branche, sondern auch in die Familie, ihr Zuhause, die Gartenarbeit – und vor allem in die gemeinsame Zeit.

Getty Images Bettina Zimmermann im Februar 2025 in Berlin

Getty Images Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger im Juli in Berlin

Sean Gallup/Getty Images for 99Fire-Films-Award Bettina Zimmermann bei den 99Fire-Films-Award in Berlin

