Lea Schüller könnte im EM-Finale gegen ihre Partnerin kicken

Deutschland fiebert dem Halbfinale der Frauen-EM entgegen: Am Mittwochabend trifft die DFB-Elf auf Spanien. Sollte das Team den Sprung ins Finale schaffen, könnte es für Lea Schüller zu einer besonderen Herausforderung kommen – denn falls Italien am Dienstagabend den Sprung ins Finale gegen England schafft, könnte Lea auf ihre Partnerin Martina Piemonte treffen. Martina steht nämlich im italienischen Kader. Ihre Beziehung haben sie vor einer Weile öffentlich bestätigt. Doch Lea ist nicht die einzige deutsche Spielerin, die ihrer Partnerin im EM-Finale gegenüberstehen könnte.

Ann-Katrin Berger (34) könnte dasselbe Schicksal treffen, denn die deutsche Torhüterin ist mit der englischen Fußballerin Jess Carter verlobt. Jess war zuletzt auch abseits des Platzes in den Schlagzeilen, da sie rassistischen Beleidigungen ausgesetzt war und öffentlich dagegen Position bezogen hat. Beide Beziehungen sind auf jeden Fall ein weiterer Beweis dafür, wie stark vernetzt und global verbunden der Frauenfußball mittlerweile ist. In der Vorrunde sind bereits Pernille Harder aus Dänemark und Magdalena Eriksson aus Schweden aufeinandergetroffen, auch hier hieß es: die private Beziehung gegen Fußballrivalität einzutauschen. Am Ende konnte Schweden mit 1:0 den Sieg einheimsen.

Lea, die früher mit der Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau (31) zusammen war, hält ihre Beziehung zu Martina überwiegend privat. Gegenseitige Unterstützung während der EM liefern sich die beiden aber natürlich und sitzen auch mal auf der Tribüne, um sich anzufeuern. Die erfolgreiche Stürmerin hat auf dem Spielfeld bereits so einiges erreicht und zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Teams. Seit Beginn ihrer Karriere wird sie für ihre Treffsicherheit gefeiert, doch auch in ihrer persönlichen Entwicklung hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Mit ihrer neuen Liebe, die ebenfalls im Fußball aktiv ist, teilt sie nicht nur Leidenschaften, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen ihres Berufsalltags.

Instagram / leaschueller Lea Schüller und Martina Piemonte, Fußballspielerinnen

Instagram / leaschueller Lea Schüller und Martina Piemonte, Fußballspielerinnen

Instagram / _jesslcarter Jessica Carter und Ann-Katrin Berger, Mai 2024