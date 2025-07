Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac gehen vor Gericht

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) leiten rechtliche Schritte ein. Das erklärte die Reality-TV-Darstellerin nun in ihrer Instagram-Story. "Es geht heute vor Gericht", teilte Kim ihren Followern mit. Worum es bei dem Rechtsstreit konkret geht, ließ sie allerdings weiterhin offen. In den vergangenen Wochen hatte es während ihres Umzugs aber viel Drama gegeben – möglicherweise könnte es damit zu tun haben. "Wir werden jetzt andere Wege gehen, weil unsere Zeit für so einen Blödsinn wirklich zu kostbar ist. Wollte das eigentlich umgehen, aber wir sind nun mal unumstritten im Recht und das fordern wir jetzt eben ein", schreibt Kim.

In einer anderen Story meldet sich auch Nikola mit einem Update. "Gott sei Dank habe ich gute Kontakte. Hoffen wir, dass alles so schnell wie möglich geregelt wird", deutet er an. Mit den Gerichten sei in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht zu spaßen. Doch auch der Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmer wollte nicht so recht mit der Sprache rausrücken, warum er und Kim vor Gericht ziehen wollen. Stattdessen deuten die beiden an, dass sie aktuell auch ein neues Abenteuer planen. "Nicht wundern, dass wir uns gestern und heute so wenig gemeldet haben, Angels. Wir planen unser nächstes Abenteuer", gibt Kim freudig preis.

Kim ist bekannt dafür, auf Social Media Einblicke in ihr ereignisreiches Leben zu geben. In der Vergangenheit meisterte sie immer wieder persönliche Schicksalsschläge, ohne sich dabei unterkriegen zu lassen. Auch mit Nikola hat sie sich nach einer kurzen Trennung wieder zusammengerauft. Verlobt sind sie aktuell aber dennoch nicht mehr. Inzwischen könnte sich die Dschungelcamp-Bekanntheit aber vorstellen, das zu ändern. "Stand jetzt? Ich würde es nicht mehr ausschließen, einen Antrag von ihm anzunehmen", erklärte sie im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025