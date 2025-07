"Kleines Lebenszeichen". Jannik Kontalis meldet sich zurück

Jannik Kontalis hat sich nach einigen Tagen der Stille auf Social Media wieder bei seinen Fans gemeldet. In einer Instagram-Story erklärt der einstige Make Love, Fake Love-Teilnehmer, warum es zuletzt so ruhig um ihn geworden ist. "Ich habe leider [eine Krankheit] drei Wochen mit mir mitgeschleppt und bin nicht drumherum gekommen, Antibiotika zu nehmen", berichtet er von seiner gesundheitlichen Herausforderung. Trotz Krankheit ist er zunächst weitergereist, hat gefeiert und Events besucht. Doch bei einer der vergangenen Veranstaltungen habe ihn sein Körper schließlich endgültig ausgebremst, sodass er diese vorzeitig verlassen musste. Zurück zu Hause zog er eine erste Bilanz: "Mein Körper hat mir gesagt: bis hierhin und nicht weiter."

In seiner Nachricht richtet Jannik sich auch direkt an seine Follower: "Deswegen bitte – hört auf euren Körper, nehmt die Signale ernst und gönnt euch wirklich Ruhe, wenn ihr merkt, dass ihr sie braucht." Nach eigenen Angaben habe er noch ein paar Tage vor sich, um vollständig gesund zu werden und sein Immunsystem wieder aufzubauen. Trotz der gesundheitlichen Rückschläge bleibt Jannik positiv gestimmt. Er freue sich auf die weiteren Entwicklungen rund um die aktuelle Staffel von Prominent getrennt und deutet zudem an, dass hinter den Kulissen an seiner Kandidatur zum Oberbürgermeister gearbeitet werde. Neue Updates sollen schon bald folgen.

Vor wenigen Tagen haben Jannik und Yeliz durch ihr Verhalten in der aktuellen Folge von "Prominent getrennt" Schlagzeilen gemacht. Denn die beiden kamen sich wieder näher und überraschten damit nicht nur die anderen Teilnehmer, sondern auch zahlreiche Zuschauer. Ein Kuss auf die Wange, zärtliches Geplänkel und sogar leidenschaftliches Knutschen nach dem Lichtausschalten sorgten für reichlich Gesprächsstoff. Die beiden wollten ihre Annäherung am liebsten geheim halten. "Wir wollen nicht, dass die anderen irgendwas ahnen. Wir wollen einfach nicht, dass die anderen dann noch mehr Gründe haben, uns zu nominieren", verriet Yeliz im Interview.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars