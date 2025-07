Jimi Blue Ochsenknecht wird sich im TV zur Verhaftung äußern

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt erneut für Gesprächsstoff: Der Schauspieler stand Mitte Juni im Fokus der Öffentlichkeit, als er am Hamburger Flughafen festgenommen wurde. Der Grund: ein europäischer Haftbefehl, der sich auf den Vorwurf des schweren Betrugs bezog. Am 16. Juli folgte seine Überstellung nach Österreich, wo er in Untersuchungshaft kam. Jetzt soll der Musiker laut Sky in der Reality-Doku Diese Ochsenknechts erstmals ausführlich Stellung zu den Vorwürfen nehmen, die gegen ihn erhoben wurden.

Die neuen Episoden, die ab Mitte September ausgestrahlt werden, gewähren nicht nur Einblicke in den Umgang der gesamten Familie mit der kritischen Situation, sondern zeigen auch exklusive Statements von Jimi Blue selbst. Der TV-Star will offenlegen, wie er die Zeit in Haft erlebt hat, und seine Sicht der Dinge schildern. Laut Sky soll sich die neue Staffel der Serie aber nicht ausschließlich auf diese schwierigen Momente konzentrieren. Themen wie ein gemeinsamer Griechenland-Urlaub und die Hochzeitsvorbereitungen ihres langjährigen Freundes Binh Nguyen sollen für schönere Momente sorgen und die Balance wahren.

Auch zuletzt zeigte sich, wie sehr seine Familie in dieser turbulenten Zeit hinter ihm steht. Nach der Festnahme und Überstellung nach Österreich kam Jimi Blue nur kurze Zeit später wieder auf freien Fuß. Möglich wurde das durch eine Kautionszahlung von 15.000 Euro, die seine Schwester Cheyenne und sein langjähriger Freund Binh Nguyen aufbrachten. Wer welchen Anteil an der Summe leistete, blieb bislang unklar. Bereits zuvor hatte seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31), mit der er eine gemeinsame Tochter hat, eine offene Rechnung für ihn beglichen.

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Bekanntheit