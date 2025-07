Fremde Frau eingeladen? Christina Grass schießt gegen Jannik

In einem Interview schießt Jannik Kontalis heftig gegen seine Ex Yeliz Koc (31). Unter anderem wirft er ihr vor, sie habe während der Beziehung mit anderen Männern geschrieben. Während die Influencerin sich zu den Vorwürfen bedeckt hält, feuert eine Freundin von ihr nun zurück. In den Kommentaren unter dem Promiflash-Post meldet sich Yeliz' Freundin Christina Grass (37) zu Wort und beschuldigt Jannik, selbst Kontakt zu anderen Frauen gehabt zu haben. "Komisch, warst du nicht derjenige, der Prusha oder wie sie heißt, zu sich nach Hause eingeladen hat, ohne Yeliz' Wissen, beziehungsweise eine fremde Frau, und das in der aktuellen Beziehung?", fragt die Prominent getrennt-Kandidatin bei ihm nach. Eine Antwort bekommt sie von ihm aber nicht.

Christina machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie kein Fan von Jannik ist. Auch im Podcast "Blitzlichtgewitter" hält sie damit nicht hinterm Berg. "Er ist der Teufel höchstpersönlich, verdammt noch mal. Dieser Mensch, tut mir leid, das sage ich dir ganz ehrlich – ich habe nichts mehr für ihn übrig. Es ist auch Zeitverschwendung, über so einen unnötigen Menschen zu quatschen", wettert sie in einer aktuellen Folge. Ein besonders großes No-Go sei für die 37-Jährige die Tatsache, dass Jannik Yeliz selbst, aber auch ihre Tochter Snow für Reichweite genutzt haben soll: "Ich habe gedacht, mir kocht der Kessel hoch."

Gegenüber RTL+ hatte Jannik sich darüber ausgelassen, dass er in der Beziehung sogar mehrfach versucht hatte, sie zu beenden. Und das nicht nur wegen Yeliz' angeblichem Kontakt zu anderen Männern. Die 31-Jährige soll auch öffentlich Kommentare gemacht haben, die den ehemaligen Make Love, Fake Love-Gewinner bloßstellen. "Ich habe oft gesagt: 'Yeliz, checkst du es nicht? Das geht nicht. Das kannst du nicht ernst meinen.' Es wurde halt nicht besser, sie hat damit nicht aufgehört. Und dann habe ich einfach gelebt – ob das jetzt richtig ist oder nicht", verteidigt er sich. Offiziell sei er aber nie fremdgegangen, stellt Jannik weiter klar.

Instagram / christina_grass_, Instagram / jannikkontalis Collage: Christina Grass und Jannik Kontalis

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025