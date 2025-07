Yeliz Koc und Jannik knutschen bei "Prominent getrennt"

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis sorgen bei der aktuellen Staffel von Prominent getrennt für Aufsehen. In der fünften Folge der Realityshow kommt sich das Ex-Paar wieder näher. Während des Drehs bittet Yeliz ihren Verflossenen, ihr ein Käsetoast zuzubereiten, was Jannik jedoch an eine Bedingung knüpft: "Nur wenn du mir einen Kuss auf die Wange gibst." Ohne zu zögern erfüllt sie diese Bitte und löst damit erstaunte Reaktionen bei den anderen Teilnehmern aus. Später kommt es zu einem weiteren intimen Moment, als die beiden gemeinsam ins Bett gehen und nach dem Ausmachen des Lichts leidenschaftlich miteinander knutschen.

Diese neue Entwicklung wollen die beiden aber offenbar nicht an die große Glocke hängen: Im Interview verrät Yeliz, dass sie und Jannik ihre erneute Annäherung vor den anderen geheim halten wollen: "Wir wollen nicht, dass die anderen irgendwas ahnen. Wir wollen einfach nicht, dass die anderen dann noch mehr Gründe haben, uns zu nominieren." Auch Jannik scheint zufrieden mit der Situation zu sein. "Yeliz und ich kommen uns von Tag zu Tag näher. Es ist irgendwie so, als wären wir nie getrennt gewesen", schwärmt er im Einzelinterview.

Bereits zuvor hatte das Ex-Paar in der sogenannten "Zeit zu zweit" die Möglichkeit, die Trennung aufzuarbeiten. In diesem emotionalen Gespräch kam noch einmal zur Sprache, wie sehr Janniks Verhalten nach der Trennung Yeliz verletzt hat. "Wieso hast du dich direkt nach der Trennung an eine andere rangeschmissen?", wollte die Reality-TV-Teilnehmerin wissen. Jannik versuchte sich zu erklären: "Ich hatte mich in dieser Zeit schon von dir distanziert, innerlich. Ich habe in diesem Jahr dreimal versucht, die Beziehung zu beenden. Als du es dann offiziell gemacht hast, habe ich das, wenn ich ehrlich bin, dankend angenommen und mir gedacht: ‘Okay, das war es jetzt.'"

Anzeige Anzeige

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer