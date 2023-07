Jimi Blue bot Jannik Kontalis "eiskalt" Adoption von Snow an

Kommen nun traurige Details ans Licht? In der Datingshow Make Love, Fake Love lernte Jannik Kontalis die Influencerin Yeliz Koc (29) kennen. Die Reality-TV-Darstellerin war zuvor mit Jimi Blue Ochsenknecht (31) liiert und hat mit ihm die gemeinsame Tochter Snow (1). Auch wenn die Liebe zwischen Jannik und Yeliz ebenfalls mittlerweile erloschen ist, lässt es sich der Kuppelshow-Kandidat nicht nehmen, weiterhin gegen ihren Ex auszuteilen. Nun packt Jannik weiter über Jimi aus!

In seinem Podcast "Nichts als die Wahrheit" verrät der Realitystar nun, wie wenig Interesse der Schauspieler scheinbar an seiner kleinen Tochter hat. "Es kam nie was", berichtet er. Doch dann sei etwas geschehen, was Jannik bis heute wohl nicht nachvollziehen kann. "Dann kam einmal die Nachricht von, ich glaube ihrem Anwalt, dass Jimi angerufen hat und eiskalt gefragt, gefordert, sich gewünscht hat, ob ich Snow adoptieren kann", plaudert er fassungslos aus.

Bereits zuvor beschwerte sich Yeliz' Ex-Freund immer wieder darüber, wie wenig sich der einstige "Wilde Kerle"-Star um Snow kümmere – dabei ließ er auch nicht Jimis Partnerin Laura Marie Geissler (25) außen vor. "Ihr seid wirklich das Lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe eigentlich nur eine Frage an euch, eigentlich nur eine – wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?", fragte sich der Fitness-Fan in seiner Story auf Instagram. Von nun an fordere er von Jimi, dass er sich an jedem Geburtstag seiner Tochter bei ihr melde oder ein Geschenk schicke.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Jannik Kontalis und ihrer Tochter Snow

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de