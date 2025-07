"Ihre Mutter": Christina Block kommen vor Gericht die Tränen

Christina Block (52) muss sich derzeit wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Die Steakhaus-Erbin soll an der mutmaßlichen Entführung ihrer beiden Kinder aus Dänemark beteiligt gewesen sein. Vor Gericht schildert sie nun mit brüchiger Stimme ihre Sicht der Dinge – und bricht laut Focus dabei in Tränen aus. "Wir waren eine glückliche Familie. Wir waren unheimlich eng miteinander. Es ist das erste Mal, seit mir meine Kinder entzogen wurden, dass ich darüber spreche. Ich bin ihre Mutter, ich liebe sie, will für sie da sein", wird sie zitiert.

Schon der Auftakt des Prozesses sorgte für Spannung: Die Verteidigung scheiterte mit mehreren Anträgen – unter anderem dem Versuch, das Parallelverfahren gegen ihren Ex-Mann Stephan Hensel stärker in den Fokus zu rücken oder den Prozess ganz auszusetzen. Richterin Isabel Hildebrandt lehnte ab. "Das Fortsetzungsinteresse überwiegt dem Aussetzungsinteresse", stellte sie klar. Die Anklage wirft der 52-Jährigen vor, ihre Kinder in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem dänischen Haushalt des Vaters entführen und an einem geheimen Ort festhalten lassen zu haben. Block bestreitet, die Tat beauftragt zu haben. "Es belastet mich enorm, dass ich überall vorverurteilt werde", betont sie.

Der Prozess gegen die Gastronomin steht unter großem öffentlichen Interesse – und ist auch für die weiteren Beteiligten äußerst belastend. Stephan, der Vater der Kinder und Nebenkläger im Verfahren, muss sich in einem separaten Prozess selbst verantworten. Ihm wird vorgeworfen, zur Entfremdung der Kinder beigetragen zu haben. Die Verteidigung betont, dass der eigentliche Kindesraub vom Vater ausgegangen sei, als er die Kinder nach Dänemark brachte und sich damit, so die Anwälte, über gültige Gerichtsurteile hinwegsetzte. Trotz aller Vorwürfe richtet Christina vor Gericht einen eindringlichen Appell: "Je länger ich sie nicht sehe, desto größer werden meine Sorgen."

Getty Images Christina Block und ihre Anwälte, Juli 2025

Getty Images Christina Block vor Gericht, Juli 2025

