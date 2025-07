Schulfreundin packt aus: So tickt Christina Block wirklich

Christina Block (52), die 52-jährige Erbin des Hamburger Steakhaus-Imperiums, sitzt derzeit auf der Anklagebank im Strafjustizgebäude ihrer Heimatstadt. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem TV-Moderator Gerhard Delling (66), und weiteren Angeklagten wird ihr vorgeworfen, die Entführung ihrer eigenen Kinder Klara und Theo, damals 14 und 11 Jahre alt, initiiert zu haben. Die Tat soll in der Neujahrsnacht 2024 verübt worden sein. Beide Angeklagten bestreiten die Vorwürfe und plädieren auf Freispruch. Während der Verhandlungen zeigt sich Christina sichtlich mitgenommen, wie Insider berichten.

Auch eine ehemalige Klassenkameradin meint, ihr die Belastung anzusehen. "Man sieht ihr an, wie sehr sie das Ganze mitnimmt", betont die frühere Mitschülerin im Interview mit Gala. Die zwei waren neun Jahre gemeinsam auf einem katholischen Gymnasium in Hamburg – und sie erinnert sich noch genau an Christinas Glauben an Gott, der sie wohl auch aktuell durch die schwere Zeit begleiten wird: "Ich bin mir sicher, dass Christina Kraft aus ihrem Gottvertrauen schöpft, aus der Überzeugung, dass hinter allem ein tieferer Sinn steckt und sie auf göttliche Unterstützung zählen kann, auch wenn die Umstände schwierig sind."

Christina Block stammt aus einer angesehenen Hamburger Unternehmerfamilie und ist fest in den Kreisen der Hansestadt verwurzelt. Ihre ehemalige Klassenkameradin erinnert sich, wie herzlich sie auf den Blockschen Kindergeburtstagen empfangen wurde, wenn Christinas Mutter Christa die kleinen Gäste liebevoll umsorgte. Diese Wärme scheint auch Christina geprägt zu haben, die viel Wert auf die Bindung zu ihren Kindern legt. Die Schulfreundin kann sich demnach nicht vorstellen, dass an all den Vorwürfen etwas Wahres dran ist: "Ich kann mir das eigentlich bei keiner Mutter vorstellen."

Getty Images Christina Block und ihre Anwälte

Getty Images Christina Block und Gerhard Delling im November 2023

Getty Images Christina Block, Juli 2025

