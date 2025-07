Ein zweites Kind ohne Vater? Yeliz Koc zeigt sich offen

Die Liebe hat Yeliz Koc (31) oft genug Kopfzerbrechen bereitet – jetzt erwägt sie, ihre weitere Familienplanung unabhängig von der Partnersuche anzugehen. Das verrät die ehemalige Bachelor-Kandidatin in einer Fragerunde auf Instagram und gibt spannende Einblicke in ihre Zukunftspläne als Mutter. Die 31-Jährige, die mit ihrer dreijährigen Tochter Snow (3) aus der Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) zusammenlebt, wurde gefragt, ob sie sich vorstellen könne, ein zweites Kind ohne Partner zu bekommen, mithilfe einer Samenspende. "Käme tatsächlich infrage, genauso wie eine Adoption", erklärt Yeliz daraufhin offen.

Yeliz betont, dass sie mit ihrem jetzigen Leben vollkommen zufrieden und glücklich sei. Die Entscheidung über ein weiteres Kind beschäftige sie zwar, doch wolle sie sich im Moment noch keine konkreteren Gedanken darüber machen. Die Influencerin, die sich durch ihre offene Art auf sozialen Medien einen Namen gemacht hat, scheint ihren Alltag aktuell mit starkem Fokus auf ihre Tochter zu gestalten. Sie betont immer wieder, wie wichtig ihr die kleine Snow in ihrem Leben ist. Offen bleibt, ob und wann sich Yeliz tatsächlich für eine Samenspende oder eine Adoption entscheiden könnte – sie deutete lediglich an, dass sie sich mit diesen Optionen nächstes Jahr näher beschäftigen möchte.

Snow, die im Herbst 2021 zur Welt kam, wird aktuell von Yeliz zu Hause betreut, da sie keinen Kita-Platz in der Umgebung bekommen hatte. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich, wie die junge Mutter in der Vergangenheit verriet. Ob sie irgendwann mehr Unterstützung in Anspruch nehmen wird oder ihr Familienleben weiter wie bisher gestaltet, bleibt abzuwarten. Yeliz hat stets deutlich gemacht, wie wichtig ihr der gemeinsame Alltag und ihre kleine Familie sind. Trotz der Herausforderungen ihres Lebens als alleinerziehende Mutter scheint die Influencerin glücklich zu sein und die enge Bindung zu ihrer Tochter in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow