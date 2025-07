Jannik Kontalis will auch als Bürgermeister ins Reality-TV

Der derzeitige Prominent getrennt-Kandidat Jannik Kontalis hat vor Kurzem mit seiner Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach überrascht. Doch was bedeuten seine politischen Vorhaben für seine Fernsehkarriere? Laut Jannik passen Bürgermeister sein und im Reality-TV stattfinden offenbar bestens zusammen. In seiner Instagram-Story erklärt der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat auf die Frage, ob er weiter als Reality-TV-Darsteller arbeiten möchte: "Wieso nicht? Wenn die richtige Anfrage kommt... Alles ist möglich. Irgendjemand ist immer der Erste."

Als am Mittwoch die Nachricht durch die Medien ging, dass Jannik als Oberbürgermeister kandidieren will, vermuteten viele Fans einen Scherz. Doch im Gespräch mit RTL räumte Jannik mit den Spekulationen auf. "Ich meine das zu 100 Prozent ernst", stellte der Ex-Freund von Yeliz Koc (31) klar. Für seine Heimatstadt Mönchengladbach, die er selbst lange als trist und grau empfunden hat, hat er große Pläne: "Ich würde die Stadt supergern lebendiger machen. Ich will für mehr Grünflächen sorgen – Citywalks, Running-Clubs, einen Padel-Court mitten in die Stadt bauen."

Und wie reagieren Janniks Reality-TV-Kollegen auf seine Kandidatur? Sein "Prominent getrennt"-Mitstreiter Jonny Jaspers scheint alles andere als begeistert zu sein. "Ich bin gerade erst hier hingezogen, bitte lass mich nicht wieder umziehen müssen", schrieb er humorvoll unter einen Promiflash-Beitrag auf Instagram, in dem Janniks Kandidatur zum Oberbürgermeister von Mönchengladbach verkündet wurde. Janniks Ex-Freundin Gerda Lewis (32) zeigte sich hingegen eher begeistert. "Ich hätte First Lady werden können", scherzte sie unter einem Instagram-Beitrag von RTLplus.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im August 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Jannik Kontalis und Gerda Lewis

