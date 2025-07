Zac Efron zeigt muskulösen Oberkörper beim Golfen mit Bruder

Dieser Anblick ließ die Fans staunen: Zac Efron (37) präsentierte sich jetzt oberkörperfrei auf einem Golfplatz und bewies, dass er weiterhin in Topform ist. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Dylan Efron (33) verbrachte der Schauspieler einen sportlichen Tag im Grünen. Die beiden stellten nicht nur ihr Talent mit dem Golfschläger unter Beweis, sondern hatten auch sichtlich Spaß daran, im Golfwagen über das Gelände zu fahren. Online sorgte das Brüderduo für große Begeisterung, als Zac ein Video des Tages auf Instagram teilte.

Während die Fans Zacs beeindruckenden Körperbau bewunderten, erinnerten sich viele an eine ikonische Szene aus High School Musical 2. Im Film lief Zacs Figur Troy über einen Golfplatz und sang den Song "Bet On It". "Verschwendete Gelegenheit, 'Bet On It' nicht als Song zu verwenden", kommentierte ein Fan laut Daily Mail mit einem Augenzwinkern unter dem Beitrag. Neben diesem nostalgischen Rückblick punktete das Video vor allem mit seiner lockeren Stimmung und der starken Dynamik zwischen Zac und Dylan, die wie ein eingespieltes Team wirken.

Die Efron-Brüder verbindet nicht nur ein enges familiäres Band, sondern auch die Leidenschaft für kreative Projekte und sportliche Herausforderungen. Während Dylan bisher vor allem hinter der Kamera sowie jüngst im Reality-TV aktiv war, ist Zac seit seinen "High School Musical"-Tagen ein internationaler Filmstar. In der Vergangenheit bewies Dylan auch seinen Sinn für Humor, als er ikonische Szenen aus Zacs Filmen parodierte. Trotz unterschiedlicher Karrieren scheinen sich die Brüder immer wieder gegenseitig zu inspirieren und zu unterstützen – ob beim Golfen oder bei beruflichen Abenteuern.

Instagram / zacefron Zac Efron auf dem Golfplatz

Instagram / zacefron Dylan und Zac Efron

Instagram / dylanefron Dylan und Zac Efron auf dem Golfplatz