Zac Efron trägt wieder seine "High School Musical"-Frisur

Zac Efron (37) wurde kürzlich in Los Angeles beim Filmen eines neuen Projekts gesichtet. Dabei überraschte er mit einer Frisur, die an seine frühen Karrierejahre erinnert. Der Schauspieler trug seinen charakteristischen Pony mit seitlich gescheitelten Haaren. Es ist der Look, den seine Fans noch aus seinen High School Musical-Tagen kennen und lieben. Auf Bildern, die People vorliegen, sieht man Zac in einem entspannten Outfit – mit weißem T-Shirt, grauem Sweatshirt, hellgrauen Jogginghosen und Flip-Flops – am Set. Seine Rückkehr zu dieser ikonischen Frisur weckt nostalgische Gefühle bei seinen Anhängern.

Es ist noch unklar, welches Projekt Zac derzeit in Arbeit hat, aber Gerüchten zufolge könnte es sich um den Film "Famous" handeln, in dem er an der Seite von Phoebe Dynevor (29) spielen soll. In diesem Film, der auf dem Roman von Blake Crouch basiert, übernimmt er eine Doppelrolle: den übermäßig begeisterten Fan Lance Dunkquist und den Hollywood-Star James Jansen. Laut Inhaltsangabe dreht sich die Geschichte um Lance, der aufgrund seiner Ähnlichkeit mit James nach Hollywood geht, um seinen Traum vom Ruhm zu verwirklichen.

Zac wurde durch seine Rolle als Troy Bolton in "High School Musical" bekannt und hat sich seitdem als vielseitiger Schauspieler etabliert. Er war in verschiedenen Genres zu sehen, darunter in der Action-Komödie "Baywatch" sowie in der dramatischen Rolle des Serienkillers Ted Bundy in "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile". Trotz seines Erfolgs ist Zac ein echter Familienmensch. Er betont oft, wie wichtig seine Eltern Starla Baskett und David Efron für seine Karriere waren. Sie unterstützten ihn in seinen frühen Jahren und fuhren ihn zu Vorsprechen, als er gerade erst mit der Schauspielerei begann. Im Dezember letzten Jahres erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Damals unterstrich er im Gespräch mit dem Magazin People, wie dankbar er für die Unterstützung seiner Eltern ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zac Efron und Phoebe Dynevor

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

