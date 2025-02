Dylan ist stolz darauf, Zac Efrons Bruder zu sein

Dylan Efron (33) ist stolz darauf, als "der jüngere Bruder von Zac Efron" bekannt zu sein und sieht dies nicht als Last, sondern als Ehre. "Ich liebe meinen Bruder. Ich bin so stolz auf ihn", erklärte Dylan in einem Interview mit Cosmopolitan. Der 33-Jährige, der als Reise-Influencer arbeitet, gab offen zu, dass Zacs (37) Erfolg ihm bei seiner Karriere geholfen habe. Die beiden Brüder, die sich optisch stark ähneln, haben 2023 sogar gemeinsam in der Netflix-Dokuserie "Down to Earth" vor der Kamera gestanden. Abseits davon teilen sie auch privat eine enge Beziehung: "Wenn Zac und ich mit unserer Familie telefonieren, verwirren wir uns selbst", scherzte Dylan.

Dennoch arbeitet Dylan daran, sich eigene Wege zu schaffen und nicht nur als "Zacs Bruder" wahrgenommen zu werden. Kürzlich trat er in der dritten Staffel der Reality-Show "The Traitors" auf und zeigte Interesse daran, weitere Reality-TV-Formate zu machen. Auch in die Schauspielerei möchte er irgendwann einsteigen, allerdings mit Rollen, die seiner Persönlichkeit entsprechen: "Ich werde keinen Serienmörder wie Ted Bundy (✝42) spielen, aber ich könnte mir vorstellen, Rollen zu übernehmen, die mir nahe sind", so Dylan. Gleichzeitig bleibt er gegenüber seinem Bruder und dessen Berufszweig voller Respekt. Eine Karriere wie die von Zac mit Filmerfolgen wie High School Musical oder "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" eifert Dylan jedoch nur bedingt nach.

Die familiäre Verbundenheit spielt für Dylan eine entscheidende Rolle, besonders im Hinblick auf die gemeinsamen jüngeren Halbgeschwister Henry und Olivia. "Ich will für sie derselbe gute Bruder sein, der Zac für mich war", berichtete er Us Weekly. Dylan plant bereits Abenteuer mit den beiden, sobald sie etwas älter sind: "Ich warte darauf, dass sie ein bisschen größer werden, um mit ihnen klettern zu gehen oder Roadtrips zu machen." Ob er das Vertrauen seines Vaters in diese Pläne gewinnen kann, bleibt abzuwarten, aber Dylan erklärte mit einem Augenzwinkern, dass er schon ab acht Jahren Aktivitäten wie Camping mit den Jüngeren ins Auge fasst.

Instagram / dylanefron Zac Efron und sein Bruder Dylan

Instagram / dylanefron Dylan und Zac Efron mit ihren Geschwistern Henry und Olivia

