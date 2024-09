Niedlich: Zac Efron teilt Bild mit seiner kleinen Schwester

Zac Efron (36) ist ein Familienmensch durch und durch – das zeigt ein Blick auf sein Social-Media-Profil, wo er regelmäßig Bilder von sich und seinen drei Geschwistern teilt. Nun gibt er auf Instagram mal wieder einen Einblick in einen schönen Tag mit der ganzen Bande, mit dabei natürlich auch die vierjährige Olivia. "Meiner kleinen Schwester den großen Himmel zeigen", schreibt er unter eine der niedlichen Aufnahmen. Darauf zu sehen sind nur er und Olivia, die er hochgehoben hat und liebevoll an sich drückt. Dabei steht das Geschwisterpaar inmitten eines Feldes in der Abendsonne und beide schauen verträumt in die Ferne.

Die Fans des 36-Jährigen schmelzen bei diesem Anblick dahin. Alle sind sich einig: Er sieht aus wie der geborene Vater! Ob der Hottie bald seine eigene Familie gründen wird, steht aber wohl in den Sternen. Obwohl es in den Kommentaren wohl genügend Anwärterinnen geben würde, wurde es nach seiner Trennung im Jahr 2021 von Schauspielerin Vanessa Valladares (29) leise um Zacs Liebesleben. Und das, obwohl unter den High School Musical-Stars im Moment ein echter Baby-Boom herrscht: Während seine Ex-Freundin Vanessa Hudgens (35) im Juli zum ersten Mal Mama wurde, erblickte Anfang dieses Monats sogar schon das zweite Kind von Ashley Tisdale (39) das Licht der Welt. Für seine beiden Schauspielkolleginnen fand der Frauenschwarm bereits vor ihren Geburten im Gespräch mit Access Hollywood süße Worte: "Sie werden die besten Mütter von allen!"

Aktuell scheint der "Bad Neighbours"-Darsteller sich aber sowieso auf eine andere Sache als die Familienplanung zu konzentrieren: Seine Schauspielkarriere ist auch viele Jahre nach den Teenie-Film-Erfolgen in vollem Gange. In den vergangenen Jahren ergatterte er Hauptrollen in Kinohits wie Baywatch oder The Iron Claw. Erst diesen Sommer erschien "A Family Affair", in dem Zac an der Seite weiterer großer Hollywoodstars wie Nicole Kidman (57) und Joey King (25) eine der Hauptrollen spielt.

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron und Vanessa Hudgens, "High School Musical"-Stars

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

