Erste Set-Fotos von Zac Efron und Phoebe Dynevors neuem Film

Es gibt erste Set-Schnappschüsse von Zac Efron (37) und Phoebe Dynevors (29) neuem gemeinsamen Thriller "Famous"! Die brandaktuellen Aufnahmen, welche unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden Stars bei den Dreharbeiten in Los Angeles. Der Darsteller und seine Kollegin steigen in der Szene Hand in Hand aus einem Auto aus, um an einer glamourösen Veranstaltung teilzunehmen. Phoebe trägt dabei ein elegantes grünes Kleid mit hellen Mustern. Ihr Co-Star glänzt in einem schicken braunen Anzug und versteckt seine Augen hinter einer Sonnenbrille.

Erst im Juli dieses Jahres wurde offiziell bestätigt, dass der 37-Jährige in der Produktion mitspielt. Zac übernimmt in dem hochkarätigen Thriller eine Doppelrolle. So mimt er zum einen den erfolgreichen Hollywoodstar James Jansen, zu dem alle Welt aufblickt. Zum anderen spielt er die Rolle eines Bösewichts namens Lancelot, der dem Promi zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Inhaltsangabe von Filmstart verweist darauf, dass der als Loser abgetane Lancelot wohl das Leben von James gewaltsam übernehmen möchte. Bisher ist noch nicht bekannt, wann "Famous" anläuft.

Obwohl die Zuschauer offenbar noch eine Weile auf die Veröffentlichung des Films von Zac und Phoebe warten müssen, gibt es genug Alternativen zur Zeitüberbrückung. So läuft derzeit auf Netflix "A Family Affair" mit Joey King (25), Nicole Kidman (57) und dem High School Musical-Star in den Hauptrollen. Die Zusammenarbeit an der Komödie stellte vor allem für Zacs Kollegin Joey ein absolutes Highlight dar. Im Interview bei "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" schwärmte sie nämlich unaufhörlich von ihm: "Ich liebe ihn. [...] Ich hatte sein Gesicht überall drauf und ich war so ein Fan und er war so, so fantastisch."

Anzeige Anzeige

Getty Images Zac Efron bei den AFI Life Achievement Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey King und Zac Efron bei der "A Family Affair"-Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige