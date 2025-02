Ashley Tisdales Tochter verwechselt Zac Efron mit ihrem Papa

Ashley Tisdale (39) hat in einem Interview eine besonders niedliche Anekdote mit ihrer dreijährigen Tochter Jupiter geteilt. Im Podcast "Breaking Beauty" verriet die Schauspielerin, dass Jupiter vor etwa einem Jahr zum ersten Mal den Disney-Klassiker High School Musical gesehen habe, in dem ihre Mama die Rolle der Sharpay Evans spielte. Überraschenderweise habe Jupiter dabei ausgerechnet Zac Efron (37), Ashleys damaligen Co-Star im Film, für ihren eigenen Papa, Christopher French (42), gehalten. "Ich sagte: 'Nur, weil jemand dunkle Haare hat, ist das nicht Daddy'", erklärte sie lachend.

Ashley fügte hinzu, dass ihre Tochter insgesamt noch nicht so recht verstehe, was ihre berühmte Mama beruflich macht. "Sie fragt sich, warum Leute Bilder mit mir machen, und ich wusste nicht wirklich, wie ich darauf antworten soll", erzählte die 39-Jährige. Statt einer Erklärung habe sie lediglich "Ich weiß es nicht" geantwortet – was wiederum ihren Mann amüsiert habe. Als große Schwester blühe Jupiter nach der Geburt von Ashleys zweiter Tochter Emerson Clover im letzten Jahr förmlich auf. "Sie liebt diese Rolle", verriet die frisch gebackene Zweifachmama.

Ashley gilt seit ihrer Rolle als exzentrische und ehrgeizige Sharpay in den "High School Musical"-Filmen als feste Größe im Showgeschäft. Doch trotz ihres weltweiten Erfolgs betont sie immer wieder, dass Freunde und Familie für sie an erster Stelle stehen. So hält auch ihre Freundschaft zu Zac, den sie schon vor der gemeinsamen Arbeit an den Disney-Filmen kannte, bis heute. In einem früheren Interview ließ sie wissen, dass sie nie romantische Gefühle für ihn gehabt habe und betonte: "Er war wie ein Bruder für mich."

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Getty Images Zac Efron und Ashley Tisdale im Juni 2012 in Hollywood

