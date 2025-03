Zac Efron feiert "High School Musical"-Parodie von Bruder

Dylan Efron (33) hat seiner Zeit bei der Reality-Show "The Traitors" ein musikalisches Highlight hinzugefügt und dabei seinem berühmten Bruder Zac Efron (37) Tribut gezollt. In einem TikTok-Video parodiert Dylan zusammen mit seinem Show-Kollegen Rob Mariano die ikonische Szene aus High School Musical 2, in der zu "Gotta Go My Own Way" gesungen wird. Zu sehen sind die beiden, wie sie in einem Hotelflur zuerst voneinander weggehen, um sich dann dramatisch in die Arme zu laufen. Dylan verrät gegenüber E! News, dass Zac das Video gesehen habe und es ihm sichtlich Spaß gemacht habe.

In dem Interview erzählt Dylan auch, wie die Idee zu dem Clip entstand. "Das war meine Idee", sagt er über das kuriose Behind-the-Scenes-Video, das Anfang Februar veröffentlicht wurde. Rob Mariano, bekannt aus "Survivor", sei sofort begeistert gewesen von der Idee. "Ich meinte: 'Ich habe diese dumme TikTok-Idee' – und er sagte gleich: 'Ich bin dabei. Das wird lustig.'" Dylan schätze vor allem die unkomplizierte Zusammenarbeit mit seinem Kollegen. Zac, selbst ein großer Fan des ikonischen Disney-Films, habe die Hommage mit einem Schmunzeln abgenickt.

Zwischen den Brüdern Zac und Dylan besteht seit jeher eine enge Verbindung. Zac, der mit seiner Rolle als Troy Bolton in den "High School Musical"-Filmen weltberühmt wurde, gab seinem jüngeren Bruder über die Jahre immer wieder Tipps für die Filmbranche. Dylan, der abseits des Rampenlichts Abenteuerreisen liebt, betonte in der Vergangenheit, wie sehr er Zacs Unterstützung schätzt. Auch abseits der Kameras scheinen die beiden in humorvollen Momenten wie mit dem TikTok-Video immer noch große Freude daran zu haben, die Popkultur ihrer Jugend neu zu beleben.

Getty Images Dylan Efron, Schauspieler und Model

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

