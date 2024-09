Details zu Vanessa Hudgens und Zac Efrons Beziehung enthüllt

Vanessa Hudgens (35) und Zac Efron (36) galten während ihrer Zeit am Set von High School Musical als echtes Traumpaar. Mit dem Abschluss der Trilogie rund um die Schüler der East High endete auch die Beziehung der beiden Hauptdarsteller. Die Journalistin Ashley Spencer hat es sich in ihrem bald erscheinenden Buch "Disney High: The Untold Story of the Rise and Fall of Disney Channel's Tween Empire" zur Aufgabe gemacht, mithilfe zahlreicher Interviews die Höhen und Tiefen des Disney-Universums zu beleuchten. Auch im Hinblick auf die beliebte Musical-Komödie konnte die Autorin dem einen oder anderen Mitwirkenden interessante Details über Vanessas und Zacs Verhalten am Set entlocken. So äußerte sich der Ryan-Evans-Darsteller Lucas Grabeel (39) in einem Interview, das der Teen Vogue vorliegt, etwas kryptisch zu der einstigen Beziehung seiner Co-Stars: "Er war die Sonne und der Mond für sie. Armes Mädchen."

Dass Zac und Vanessas Romanze alles andere als traumhaft war, verdeutlicht auch eine Aussage des Drehbuchautors Peter Barsocchini. "Ich hörte, wie sie Zac in dieses Büro zerrte und dann hörte ich nur noch Geschrei", erinnert sich der "High School Musical"-Macher. Außerdem betont er, wie schwierig Beziehungen in solch jungen Jahren seien und fügt hinzu: "Es war ein wahrer Segen, dass sie es drei Filme lang miteinander ausgehalten haben." In einem weiteren Auszug wird die Verhaltensweise des "17 Again"-Darstellers während der Dreharbeiten des zweiten Teils thematisiert. Darin heißt es, dass Zac stets "freundlich und höflich" gewesen sei, sich jedoch gegenüber dem Cast und der Crew eher distanziert verhalten habe. Wenn er nicht gerade Zeit mit Vanessa verbracht habe, sei der 36-Jährige hauptsächlich für sich allein gewesen.

Inzwischen scheinen Zac und Vanessa ihre damaligen Streitigkeiten beiseitegelegt zu haben. Die "Spring Breakers"-Darstellerin ist mittlerweile glücklich mit dem Baseballspieler Cole Tucker (28) verheiratet. Im Juli durfte das Ehepaar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. In einem Interview mit Access Hollywood zeigte sich Zac im Juni ganz begeistert von der Schwangerschaft seiner Ex-Freundin und seiner damals ebenfalls schwangeren Schauspielkollegin Ashley Tisdale (39): "Sie werden die besten Mütter von allen! [...] Wir werden ein paar lustige Familientreffen haben!"

Getty Images Lucas Grabeel im September 2012

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron und Vanessa Hudgens, "High School Musical"-Stars

