Hat Jennifer Saro eine Nanny für ihren kleinen Sohn Keksi?

Jennifer Saro (29) hat kürzlich eine Frage ihrer Fans zu ihrem Familienurlaub beantwortet, die viele neugierig gemacht hat. Ein Nutzer wollte von der ehemaligen Bachelorette wissen, ob sie während ihrer Reise eine Nanny für ihren kleinen Sohn Keksi engagiert hat. Jennifer erklärte daraufhin auf Instagram: "Nicht direkt, ich habe ja eine persönliche Assistentin und wir haben sie dann, als wir im Airbnb waren, noch dazugeholt, damit wir auch mal ein bisschen Zeit für uns haben können." Während dieser Auszeit gönnten sich Jennifer und ihr Partner Alexander Meyer unter anderem einen romantischen Ausflug nach Capri.

Jennifer ging zudem auf ihre generelle Einstellung zum Thema Nannys ein. "Eine Nanny würde ich auch nicht für Kinder empfehlen, vor allem, wenn sie noch nicht laufen können", fügte sie ihrer Antwort hinzu. Es scheint für die Influencerin also wichtig zu sein, dass speziell in den frühen Entwicklungsstadien ihres Kindes die elterliche Nähe nicht ersetzt wird. Wie Jennifer betonte, spielt bei Reisen offenbar ihre persönliche Assistentin eine unterstützende Rolle und springt ein, wenn es erforderlich ist.

Bereits zuvor hatte Jennifer ihre Fans mit einem süßen Einblick in den Urlaub überrascht. Auf Instagram zeigte sie eine innige Szene, in der sie mit Alexander und Keksi auf einer Liege am Pool in Italien kuschelte. Dieses Bild strahlte pure Familienharmonie aus und begeisterte ihre Community. Obwohl Jennifer und ihr Partner ihre Beziehung meistens privat halten, ließ sie ihre Follower an diesem besonderen Moment teilhaben.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi, Juli 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Partner Alexander Meyer, Juli 2025

