Jens Riewas witzige Morgenroutine begeistert Millionen

Jens Riewa (61), der bekannte Tagesschau-Moderator, hat mit einem humorvollen Video auf Instagram für Aufsehen gesorgt. In seiner Parodie nimmt er die morgendliche Routine des Fitness-Coaches Ashton Hall aufs Korn. Mit einer Mischung aus Selbstironie und Kreativität imitiert Jens die unkonventionellen Abläufe des Social-Media-Stars, von der geklebten Mundtape-Atmung bis hin zum Hautpeeling mit Bananenschale. Das Video, das Jens zwölf Stunden später als das Original inszeniert, startet mit einem abgerissenen Tape von seinem Mund und einem Eisbad fürs Gesicht. Fans feiern die witzige Darbietung, die mittlerweile über sieben Millionen Menschen erreicht hat.

Die lustige Parodie enthält zahlreiche Details aus dem Original, die Jens jedoch mit seiner eigenen Note würzt. So verleiht er dem angeblich hautverbessernden Einsatz einer Bananenschale eine persönliche Note, indem er die Frucht vorher genüsslich verzehrt. Die abschließenden Kniebeugen am Studio-Pult zeigen zudem, wie er charmant den Übergang von seiner Parodie zum eigentlichen Berufsalltag schafft. Mit dem lockeren Spruch "Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau" beendet der Moderator die Szene. Die humorvolle Einlage hat dem offiziellen "Tagesschau"-Account außergewöhnlich hohe Aufrufzahlen gebracht und Jens' schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt.

Privat gibt Jens den Spaßmacher eher selten, wie es in Interviews oft durchscheint. Der am 2. Juli 1963 geborene Moderator zeigt sich im beruflichen Umfeld stets seriös und souverän – das Markenzeichen seines Nachrichten-Images. Doch dass Jens auch anders kann, ist nicht neu. Seit Jahren beweist er in kleinen Projekten immer wieder, dass er auch für Humor und kreative Ausflüge bekannt ist. Sein neues Video erinnert daher daran, dass hinter dem routinierten Nachrichtensprecher ein vielseitiger Entertainer steckt, der es versteht, sein Publikum auf charmante Weise zu begeistern.

gbrci / Future Image Jens Riewa bei der Verleihung des Echo Jazz in Hamburg 2016

ActionPress Jens Riewa bei einem Event in Hamburg im November 2017

