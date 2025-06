"Gefragt – Gejagt": Promi-Special durch Jens Riewa enthüllt?

Tagesschau-Sprecher Jens Riewa (61) hat in einer Instagram-Story wohl versehentlich eine überraschende Neuigkeit preisgegeben. In dem kurzen Einblick in seinen Tagesablauf erzählte er von einem anstrengenden Start in den Tag und seiner anschließenden Weiterreise ins Studio Hamburg, wo die Sendung "Gefragt – Gejagt" aufgezeichnet wird. Dort soll er offenbar selbst sein Wissen unter Beweis stellen, denn er sagte voller Vorfreude: "Ich hoffe, ich gewinne etwas. Das Geld würde ich gerne spenden. Drückt mir die Daumen!" Damit ließ Jens durchklingen, dass ein neues Promi-Special der ARD-Quizshow in Planung ist.

Das Prominenten-Special ist ein wiederkehrendes Highlight der Show, in der Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen für den guten Zweck ihr Wissen unter Beweis stellen. Wann genau die neue Folge ausgestrahlt wird, ist bislang jedoch nicht bekannt. Die letzte Ausgabe fand am 10. Mai statt und läutete die neue Staffel ein. Damals traten unter anderem Comedian Bastian Bielendorfer (41), Satiriker Oliver Kalkofe (59) und Schauspielerin Nilam Farooq (35) gegeneinander an. Gegen welchen der berühmten "Jäger" Jens und mögliche Mitstreiter antreten werden, bleibt noch abzuwarten.

"Gefragt – Gejagt" sorgt immer wieder für unterhaltsame Momente und besondere Geschichten. Zuletzt sorgte ein Kandidat wegen eines Blackouts in der Schnellraterunde für Aufsehen. Ihm gelang es leider nicht, eine einzige Frage zu beantworten. Trotz des Rückschlags erhielt auch er die garantierte Gewinnsumme für die Folgerunde, um gegen einen der "Jäger" anzutreten. Die Bühne der Quizshow erweist sich sowohl für prominente Gäste als auch für weniger bekannte Teilnehmer immer wieder als Ort, an dem Nervenstärke gefragt ist. Bleibt abzuwarten, ob Jens Riewa Glück hat und seine gute Sache mit einem Erfolg in der Show unterstützen kann – vor Kameras zu sprechen, sollte für ihn zumindest kein Problem sein.

ActionPress Jens Riewa bei einem Event in Hamburg im November 2017

ARD/Uwe Ernst ARD-Moderator Alexander Bommes

gbrci / Future Image Jens Riewa bei der Verleihung des Echo Jazz in Hamburg 2016

