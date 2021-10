Jens Riewa (58) wäre beinahe schon vor seinem The Masked Singer-Auftritt enttarnt worden. Der Tagesschau-Sprecher musste am vergangenen Samstag als erster Kandidat seine Maske in der Rateshow lüften. Er hatte sich unter dem Chilikostüm versteckt – zur großen Überraschung der Zuschauer. Für eine Person wäre diese Enthüllung aber beinahe keine Überraschung mehr geworden. Wie Jens im Promiflash-Interview verrät, hätte ihn seine Nachbarin beinahe enttarnt.

"Eine Nachbarin ist mir fast auf die Schliche gekommen, aber mir ist Gott sei Dank innerhalb von Sekunden eine gute Ausrede eingefallen", erzählt der 58-Jährige gegenüber Promiflash. Seine Nachbarin hatte ihn in den vergangenen Monaten offenbar mehrfach bei Gesangsübungen gehört: "Wir haben ein gutes Verhältnis und sie war ein bisschen zu laut bei der Gartenarbeit, hat dann aber hochgerufen: 'Ich muss die ganze Zeit deinen schiefen Gesang ertragen. Übst du für 'The Masked Singer'?'" Jens rettete sich daraufhin mit einer kleinen Notlüge. Er behauptete einfach, dass er jetzt Mitglied im "Tagesschau"-Chor sei und dafür üben müsse. "Und damit war das Ding auch erledigt", erklärt er.

Tatsächlich weihte Jens neben seinem Management bloß eine einzige Person in sein "The Masked Singer"-Geheimnis ein. "Geheimhaltung ist das A und O und vertraglich geregelt. Aber es ist vor allem Spaß, man wird zum großen Geheimnisträger. Das ist natürlich auch das Erfolgsrezept der Sendung. Ein Geheimnis in modernen Zeiten mit so vielen Kommunikationsmöglichkeiten über einen extrem langen Zeitraum zu bewahren, das ist die große Herausforderung und das möchte man nicht kaputtmachen", verrät Jens.

Getty Images Jens Riewa und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" in Köln im Oktober 2021

NDR Jens Riewa, "Tagesschau"-Sprecher

ProSieben/Willi Weber Die Chili, "The Masked Singer"-Kostüm

