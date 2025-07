Nach Zoff: Er wird bei "Villa der Versuchung" raugevotet

In der vierten Folge der Realityshow Villa der Versuchung trifft es diesmal Gigi Birofio (26). Bereits vor der Eliminierungsrunde fliegt der Realitystar aus der Villa. Patricia Blanco (53) und Georgina Fleur (35), die ein Machtspiel für sich entscheiden konnten, erhielten das Privileg, einen Star vorzeitig nach Hause zu schicken. Ohne Absprache einigten sich die beiden sofort auf Gigi. Die Begründung war eindeutig: Sein jüngster Streit mit Mitbewohner Steven Graf Bernadotte von Wisborg aka Seven sei zu viel des Guten gewesen. "Er hat keinen Respekt", erklärte Patricia, während sich Georgina über Gigis Verhalten ebenfalls empörte.

Gigi und Seven hatten zuvor ein hitziges Wortgefecht, das die Atmosphäre in der Villa nachhaltig vergiftete. Auslöser war Gigis Kritik daran, dass Seven immer wieder von seinem vermeintlichen Reichtum sprach. Er zweifelte dessen Aussagen an und beleidigte Sevens Äußeres, was die Situation aufheizte: "Weil du ein Schwätzer bist, du redest nur über Geld, du hast nichts. Aus deinem Mund kommt nur Geld." Auch weitere Teilnehmer wie Georgina und Patricia mischten sich in den Konflikt ein und forderten Gigi auf, sein Verhalten zu mäßigen. Trotz mehrfacher Aufforderungen ließ dieser nicht locker und stichelte weiter. Seven konterte mit Beleidigungen, darunter dem Vorwurf: "Nur, weil du noch bei deiner Mutter wohnst und nichts erreicht hast."

Der frühere Dschungelcamp-Bewohner zeigte sich vor seinem Abgang wenig einsichtig und feierte seinen Streit im Einzelinterview: "Ich fand es geil, ich habe alles gesagt, was ich die Tage über gedacht habe." Sein Aus traf aber nicht jeden in der Villa erfreut. Brenda brach in Tränen aus: "Ohne Gigi macht es einfach keinen Spaß!" Doch bei anderen Teilnehmern, wie Jimi Blue Ochsenknecht (33), hielt sich die Trauer in Grenzen. "Er hat sich nur bedingt eingebracht und ständig am Pool ausgeruht", bemerkte der Schauspieler. Auch Gigis aufmüpfiger Abschied hinterließ einen bitteren Nachgeschmack: Er beleidigte Patricia als "verbrauchten Apfel". Abschließend fasste der Influencer zusammen: "Scheiße, warum habe ich nicht ein bisschen später gestritten. [...] Ich muss langweilig sein, um weiterzukommen."

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Joyn / Michael de Boer Gigi Birofio, "Villa der Versuchung"-Teilnehmer

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

