"Obdachlos": Schwiegertochter-Ingo gibt Ex Annika Schuld

Reality-TV-Star Ingo (34) steckt in einer dramatischen Krise. Der einstige Schwiegertochter gesucht-Kandidat offenbarte in seiner Instagram-Story, dass er Ende des Monats seine Wohnung in Solingen räumen muss – und er derzeit keine Aussicht auf eine neue Unterkunft hat. "Ich habe heute Morgen mit meinem Vermieter gesprochen und ich werde Ende des Monats obdachlos sein", erklärte er und fügte hinzu: "So, wie es aussieht, werde ich bald in einem Zelt – vielleicht mitten im Wald – übernachten müssen." Grund für die drohende Räumung seien ausstehende Mietzahlungen: Ganze fünf Monatsmieten könne er nicht begleichen, da er seit Wochen keinerlei Leistungen vom Jobcenter und "keinen Cent Bürgergeld" mehr beziehe.

Der 34-Jährige sieht einen Hauptgrund für seine aktuelle Lage in seiner Ex-Frau Annika, die er 2022 geheiratet hatte. Er schilderte, dass ihre Handlungen beim Jobcenter und ihre vermeintlichen "Lügenmärchen" dazu geführt hätten, dass er keine finanzielle Unterstützung mehr bekomme. Nach der Trennung im Mai dieses Jahres zog sie aus der gemeinsamen Wohnung aus und soll direkt bei einem neuen Partner eingezogen sein. "Diese Frau hat mich auf jeden Fall vernichtet und fertiggemacht", stellt Ingo klar. Doch was ihm am meisten Sorgen bereitet, sind seine zwei Katzen, Nala und Amy. Ingo sucht verzweifelt nach einem neuen Zuhause für die Tiere, damit sie nicht auf der Straße landen. "Dafür werde ich höchstpersönlich Sorge tragen", betont er.

Die Spannungen zwischen den ehemaligen Eheleuten sind jedoch keine neue Entwicklung. Bereits in der Vergangenheit war deutlich geworden, dass die beiden nicht im Guten auseinandergegangen waren. Nachdem Ingo in einem Interview behauptet hatte, seine ehemalige Partnerin sei ihrem Neuen mit ihm untreu gewesen, zeigte sich Annika wütend auf ihrem Social-Media-Profil. "Mir platzt der Kragen. Warum sagt man nicht einfach, wie es war?", schimpfte sie und wies die Anschuldigungen vehement zurück. Doch sie legte auch eigene Vorwürfe gegen Ingo vor: Er habe während ihrer Beziehung wiederholt schlechtes Verhalten gezeigt und "Sachen durch die Gegend" geworfen, wenn "etwas nicht so lief, wie er es wollte."

Instagram / ingonator_official Ingo und Annika, Reality-TV-Stars

Instagram / ingonator_official Ingo und seine Katze Nala im März 2024

ActionPress/ Wehnert, Matthias "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Ex-Frau Annika