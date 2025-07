Serena Williams' Kampf: Warum Frauen mehr fordern sollten

Tennislegende Serena Williams (43) hat erneut ein wichtiges Thema angesprochen: die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen. In ihrer Rolle als Gesundheitsbotschafterin für Ritual, einem Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, fordert sie Frauen dazu auf, ihren Körper ernst zu nehmen und für sich selbst einzutreten. Ihre Erfahrungen, darunter eine lebensbedrohliche Lungenembolie nach der Geburt ihrer ersten Tochter, Alexis Olympia, im Jahr 2017, haben sie geprägt. "Ihr Körper spricht immer mit Ihnen. Hören Sie zu und vertrauen Sie darauf", sagte sie in einem exklusiven Interview mit People.

Für Serena war es ein Kampf, sich in medizinischen Angelegenheiten Gehör zu verschaffen. In der Februarausgabe der Vogue 2018 erzählte sie, dass sie nach einem Notkaiserschnitt ihr Ärzteteam davon überzeugen musste, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmte – vermutlich eine Entscheidung, die ihr das Leben rettete. Mit ihrer neuen Rolle bei Ritual hat Serena ein klares Ziel: die Standards in der Frauengesundheit zu verbessern. Dazu gehört auch, alte Mythen zu widerlegen, wie die Annahme, Frauen müssten Schmerzen oder ständige Erschöpfung ignorieren. Zusammen mit Ritual-Gründerin Katerina Schneider setzt Serena auf Aufklärung und fördert Produkte, die Frauen helfen, auf sich selbst zu achten.

Die zweifache Mutter hat ihre Erfahrungen nicht nur zu einer Botschaft für andere Frauen gemacht, sondern auch in ihren Alltag integriert. Während Serena das Training nicht mehr wie in ihren aktiven Tennisjahren priorisiert, teilt sie viele Wohlfühlmomente mit ihren Töchtern Alexis und Adira. Sie betont auch die Bedeutung von Gesundheit und Wohlbefinden und möchte ihren Töchtern vermitteln, dass diese weder von gesellschaftlichen Vorstellungen noch von äußeren Einflüssen abhängen sollten. Doch auch sie hat eines lernen müssen: Erfolg und Familie unter einen Hut zu bringen, bleibt eine Gratwanderung – eine Erkenntnis, die sie trotz aller Stärke stets begleitet.

Getty Images Serena Williams, Dezember 2024

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira

Getty Images Serena Williams beim Super Bowl, Februar 2025