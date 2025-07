Caro und Andreas Robens vertreiben Geister in neuer Bleibe

Die Goodbye Deutschland-Stars Caro und Andreas Robens haben ihre neue Traumvilla auf Mallorca bezogen. Doch bevor sie sich dort ganz heimisch fühlen können, müssen erst einmal böse Geister vertrieben werden. Die beiden beauftragten den Schamanen Leon Shankara und seine Mutter, das Anwesen von negativen Energien zu reinigen. Der Hintergrund: In der Vergangenheit ereignete sich in dem Haus ein dramatischer Ehestreit, und ein tragischer Todesfall überschattete die Geschichte der Immobilie. "Es gibt schon schlechte Energien von bösen Menschen, die sich irgendwo aufgehalten haben", erzählt Andreas beunruhigt im RTL-Interview. Die beiden Reality-Stars wollen deshalb sicherstellen, dass solche Einflüsse keinen Schatten auf ihr neues Leben im Traumhaus auf Mallorca werfen.

Die spirituelle Reinigung war alles andere als ein gewöhnlicher Auftrag. Der Schamane und seine Mutter spürten bei der Ankunft laut eigener Aussage auf dem Grundstück sofort eine bedrückende Schwere in der Luft. Besonders in der Einliegerwohnung sollen sich negative Energien manifestiert haben. Und tatsächlich: Laut Caro und Andreas kam es zu einem tragischen Motorradunfall des eigentlich vorgesehenen Untermieters. In einer intensiven Sitzung wurde das Anwesen mit Kräutern behandelt, und laut Leon ist es gelungen, die Geister ins Licht zu schicken. Die Maßnahmen, die zwischen 100 und 250 Euro kosteten, gaben den Robens ein Gefühl der Sicherheit. "Jetzt ist jeder da, wo er hingehört", sagte Caro erleichtert nach der Reinigung des Hauses.

Caro und Andreas können sich in ihrem neuen Zuhause nun so richtig wohlfühlen. Die beiden Bodybuilder leben schon seit über 15 Jahren auf der schönen spanischen Insel. Mallorca ist vor allem für Caro ein echtes Zuhause geworden. Die Sportlerin entschied sich kürzlich dazu, die spanische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Für den Einbürgerungstest hatte die gebürtige Nordrhein-Westfälin monatelang gelernt, um schließlich ihre Prüfungen zu bestehen.

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens im März 2025

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, TV-Auswanderer

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, Bodybuilderin