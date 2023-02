"Goodbye Deutschland"-Star Caro Robens lernt Katalanisch!

Jetzt will Caro Robens sich weiterbilden. Die Goodbye Deutschland-Teilnehmerin wohnt seit mittlerweile 20 Jahren auf der spanischen Insel. Ihren Mann Andreas Robens lernte sie dann 2010 in einem Klub kennen. Seitdem wohnen die beiden zusammen in der Party-Hochburg. Andreas ist gerade wohl noch dabei, seine Spanischkenntnisse zu verbessern. Doch Caro möchte eine neue Herausforderung – sie möchte jetzt die mallorquinische Sprache Katalanisch lernen.

"Ich wollte es immer schon lernen, war aber zu faul", erzählte die 44-Jährige offen gegenüber der Mallorca Zeitung. Jetzt wolle sie das aber endlich in Angriff nehmen. "Die Leute begegnen einem auf Mallorca dann ganz anders", erwähnte sie als einen der Gründe, die einheimische Sprache zu lernen. Sie sei schon fleißig am Lernen und verstehe schon viel, aber sprechen könne sie es noch nicht. "Die Aussprache ist sehr kompliziert", teilte sie über ihre Schwierigkeiten.

Ihr Mann wird sie dabei wohl nicht unterstützen. "Er hat gerade viel mit dem Fitnessstudio zu tun und den Kopf nicht frei", erklärte sie. Dafür haben ihr ihre Nachbarn wohl schon Hilfe angeboten, sie bei ihrem Lernprozess zu unterstützen.

Caro Robens, Mallorca-Auswanderin

Andreas und Caro Robens, Oktober 2022

Caro Robens, TV-Star

