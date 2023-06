Caro und Andreas Robens erneuern ihr Ehegelübde in Las Vegas

Caro und Andreas Robens feiern ihre Liebe! Vor 13 Jahren hatten sich die beiden Goodbye Deutschland-Auswanderer auf Mallorca kennen und lieben gelernt – 2010 hatten sie sich auch bereits das Jawort gegeben. Im Laufe ihrer Beziehung haben sie sich ein erfolgreiches Business aufgebaut und lassen ihre Fans an ihrem Alltag auf der spanischen Insel teilhaben. Dabei wird stets deutlich, wie sehr sie sich immer noch lieben. Nun ließen Caro und Andreas ihr Eheversprechen erneuern!

Via Instagram teilte Caro nun einen Schnappschuss von dem besonderen Tag. Die Eheleute sind gerade in den USA und um den Trip zu einem ganz besonderen zu machen, traten die beiden erneut vor den Traualtar. "Als krönenden Abschluss unseres USA-Trips haben wir unser Eheversprechen noch einmal in Las Vegas erneuert", schreiben die TV-Stars zu dem Foto. Zusammen mit ihren Freunden und einem Elvis-Imitator als Priester zelebrierten sie ihre Liebe. Caro strahlte in einem tief geschnittenen Brautkleid aus weißer Spitze – Andreas posierte lässig im schwarzen Sakko neben ihr.

Bei Caro und Andreas könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Dabei hatten sie erst vor Kurzem ihre Restaurants sowie ihr Sonnenstudio und ihren Beautysalon schließen müssen – übrig ist nur noch ihr Fitnessstudio. Das sehen die beiden aber nicht als Niederlage. "Weniger Arbeit, mehr Geld. Es läuft besser denn je", hatte Caro gegenüber Bild erklärt.

