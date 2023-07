Darum haben Caro und Andreas Robens keine Kinder bekommen

Caro Robens präsentiert sich von ihrer ehrlichen Seite! Seit über 13 Jahren ist sie nun schon mit Andreas zusammen. Bekannt geworden sind die Mallorca-Auswanderer durch Goodbye Deutschland, doch auch im Sommerhaus der Stars haben sie ihre Spuren hinterlassen. Das Bodybuilder-Paar ist ein eingespieltes Team – doch zu ihrer Beziehung gehören keine Kinder. Im Netz spricht Caro jetzt ganz offen darüber, warum die beiden keinen Nachwuchs haben.

"Ich mag einfach keine Kinder", stellt die 44-Jährige bei Instagram klar. "Sie passen auch nicht in unser Leben", führt die Auswanderin fort. Das Paar könne sich aber vorstellen, die Kinder ihrer Freunde "auszuleihen". Aber nur für eine gewisse Zeit, denn sie würden die Sprösslinge auch gerne wieder abgeben.

Auch nach zwölf gemeinsamen Jahren sind die beiden Bodybuilder noch verliebt wie am ersten Tag. Sogar so sehr, dass sie sich kurzerhand noch einmal das Jawort gaben. "Als krönenden Abschluss unseres USA-Trips haben wir unser Eheversprechen noch einmal in Las Vegas erneuert", schrieben die beiden vergangenen Monat zu einem Foto ihrer Trauung.

