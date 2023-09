Traum erfüllt: Andreas Robens spielt in Hollywoodfilm mit

Er will groß rauskommen! Andreas Robens war gemeinsam mit seiner Frau Caro Robens durch die Sendung Goodbye Deutschland einem breiteren Publikum bekannt geworden. Zusammen waren die beiden Fitnessfans nach Mallorca ausgewandert und hatten sich dort ihren Wunsch von einem eigenen Restaurant erfüllt, welches sie jedoch wieder schließen mussten. Jetzt steht aber eine ganz besondere Reise nach Amerika an, denn der Bodybuilder lässt nun einen weiteren seiner Träume wahr werden: Andreas hat eine Rolle in einem Hollywoodfilm ergattert!

Der Streifen soll an den Horror-Klassiker "The Texas Chainsaw Massacre" angelehnt sein, in dem Reisende von einer blutrünstigen Familie ermordet werden. In dem neuen Horror-Schocker soll Andreas nun den Killer spielen. Dafür habe er sogar extra angefangen, Englisch zu lernen. "Schon als Kind träumte ich von einer Schauspielkarriere, jetzt wurde der Traum endlich Wirklichkeit. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen", schwärmt Andreas gegenüber Bild. Der Dreh seines Auftritts soll vier Tage dauern.

Auch Caro ist überzeugt von dem Talent ihres Mannes: "Andreas hat durch die mittlerweile acht Jahre während der Dreharbeiten mit 'Goodbye Deutschland' einige schauspielerische Qualitäten entwickelt." Das habe der B-Movie Regisseur, den Andreas von einer früheren Amerikareise kennt, direkt erkannt. Ob das Werk namens "Brute" auch in die deutschen Kinos kommen wird, ist noch nicht bekannt.

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline und Andreas Robens, 2023

DiaMonD Aesthetics Andreas Robens nach seiner Falten-OP

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline und Andreas Robens, 2023

