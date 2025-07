Das halten die Fans von Raúl Richter und Kevin Schäfers Kuss

Raúl Richter (38) und Kevin Schäfer haben mit einem Kuss in der Realityshow Villa der Versuchung für Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler und der als Reality-TV-Star bekannte Kevin kamen sich während einer Party näher, was von den Zuschauern mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Besonders brisant: Raúl ist mit Vanessa Schmitt verlobt und ihre Beziehung hatte schon einmal wegen eines Seitensprungs eine schwere Phase. Dieser neue Vorfall sorgt nun für reichlich Diskussionen.

Während einige Fans den Moment als humorvolle Szene feiern, sehen andere die Situation kritisch. Stimmen wie "Das war doch lustig" und "Die hätten so oder so geküsst" stehen Kommentaren gegenüber, die Raúl vorwerfen, seine Verlobung nicht ernst genug zu nehmen. Eine Umfrage von Promiflash verstärkt die Kontroverse: Über 70 Prozent der insgesamt 525 Teilnehmer meinten, der Kuss sei nicht akzeptabel, während knapp 30 Prozent keinen Grund zur Aufregung sahen und ihn als harmlosen Spaß einstuften. Vor allem Raúls Bekanntheit als Schauspieler und der Alkohol, der bei der Party floss, wurden von Fans als mögliche Faktoren für das Geschehene angeführt.

In der besagten Partynacht hatten sich der frühere GZSZ-Darsteller und Kevin offenbar von der ausgelassenen Stimmung und dem Applaus der anderen Bewohner mitreißen lassen. Besonders Kevin schien den Moment zu genießen und scherzte offen: "Du machst mich wahnsinnig. Jetzt ist Schluss damit, Raúl, sonst verliebe ich mich in dich." Später gab der Reality-TV-Star sogar zu, dass der Schauspieler ihn völlig durcheinandergebracht habe und er "voll verliebt" sei. Bei der von den Mitbewohnern inszenierten Hochzeitszeremonie kam es schließlich zu einem herzlichen Kuss, was die Partygesellschaft noch weiter anheizte.

Collage: Getty Images, Amazon MGM Studios Collage: Raúl Richter und Kevin Schäfer

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, Realitystar