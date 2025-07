Nino de Angelo nach Fahrerflucht im Visier der Staatsanwälte

Anfang Juli soll Nino de Angelo (61) für einen Verkehrsunfall verantwortlich gewesen sein und danach Fahrerflucht begangen haben. Dem Vorfall nimmt sich jetzt sogar die Staatsanwaltschaft Kempten an. "Ich kann bestätigen, dass bei der Staatsanwaltschaft Kempten ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn Gorgoglione wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort [...] geführt wird", erklärte ein Sprecher gegenüber RTL. Da die Untersuchung aber gerade erst begonnen habe, könne noch keine weitere konkrete Aussage getroffen werden. Angeblich verließ Nino nicht nur den Unfallort, sondern könnte sogar ohne Führerschein gefahren sein – das ist bisher aber nicht bestätigt.

Ninos Anwalt bezog ebenfalls schon Stellung zu dem Vorfall und den Anschuldigungen gegen den Schlagersänger. In einem Pressestatement betonte der Jurist, dass sein Mandant sich aktuell weder zu einem laufenden Ermittlungsverfahren äußern noch bestätigen werde, dass überhaupt gegen ihn ermittelt wird. "Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass, selbst wenn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren anhängig wäre, in jedem Fall die Unschuldsvermutung gilt – was wir unbedingt zu beachten bitten", heißt es in der Stellungnahme. Nino selbst äußerte sich nur indirekt. Den Sender ließ er wissen, dass die Spekulationen um seine Person ihn zunehmend nerven und er sich belästigt fühle.

Dabei ist der angebliche Vorwurf gegen Nino alles andere als gering. Berichten von Bild zufolge touchierte der 61-Jährige beim Ausparken im Kronenparkhaus im Allgäu ein anderes Fahrzeug. Statt am Unfallort auf die Einsatzkräfte zu warten, flüchtete er und beschädigte dabei eine Schranke und eine Kabelleitung – insgesamt entstand ein Sachschaden von um die 3.500 Euro. Zu allem Übel soll es danach noch zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gekommen sein. Der Wagen wurde später an einer Adresse im Ort Wertach sichergestellt, an der auch Nino leben soll. Offiziell wurde bis dato nicht bestätigt, dass es sich bei dem Fahrer um den Musiker handelte, allerdings erklärte Polizei, dass der Täter "eine Person des öffentlichen Interesses" sei.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Nino de Angelo im August 2022 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nino de Angelo, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo, Musiker