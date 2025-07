"Terrorisiert": Tanja Makarićs Stalker war einst ein Freund

Tanja Makarić (28), Influencerin mit über 621.000 Followern, hat kürzlich offenbart, seit Jahren von einem Stalker verfolgt zu werden, der einst ein Freund war. "Wir haben uns damals auf ganz normale Weise kennengelernt", erklärte sie in einem Gespräch mit Bild. Doch aus der Freundschaft entwickelte sich eine beängstigende Bedrohung. Der Mann schickte ihr Nachrichten von Fake-Accounts, verfolgte sie und tauchte vor ihrer Haustür auf, wo er unter anderem Steine gegen ihr Fenster warf. Besonders erschütternd: Ein intimes Video von Tanja und einem Fußball-Profi, das kürzlich im Netz auftauchte, soll möglicherweise ebenfalls Teil seiner Taten sein.

Wie stark der Stalker-Terror auf ihr Leben eingewirkt hat, macht Tanja deutlich: Zeitweise lebte sie in ständiger Furcht und zog sich aus dem Alltag zurück. Selbst einfache Dinge wie Einkaufen oder Spazierengehen bereiteten ihr große Angst. Trotz mehrfacher Anzeigen und einer Gerichtsverhandlung bleibt die Situation für sie belastend. "Leider ist die Gesetzeslage in diesem Bereich sehr komplex", erklärte sie frustriert und fügte hinzu, dass oft erst reagiert werde, wenn bereits Schlimmeres passiert sei. Die Influencerin machte zudem klar, dass sie nie ein Einverständnis zur Veröffentlichung des Videos gegeben hatte und bezeichnete dessen Verbreitung als "riesigen Eingriff in die Privatsphäre".

Tanja ist keine Unbekannte, besonders durch ihre frühere Beziehung zu Influencer Julian Claßen (32) wurde ihr Privatleben häufig zum Gesprächsthema. Bereits in der Vergangenheit sprach sie über die Herausforderungen, die mit dem öffentlichen Leben einhergehen. Die ehemalige Profischwimmerin, die ihren Fans überwiegend Einblicke in Sport und Lifestyle bietet, ist bekannt für ihre offene und emotionale Art, Probleme anzusprechen. Die Erlebnisse der letzten Jahre und der aktuelle Vorfall zeigen jedoch, welche Schattenseiten der Ruhm mit sich bringen kann und wie schwer es Betroffene haben, sich gegen derartige Übergriffe zu wehren.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin