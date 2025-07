Kuss mit Kevin: So reagiert Raúls Verlobte Vanessa Schmitt

In der Realityshow Villa der Versuchung hat ein außergewöhnlicher Moment zwischen Raúl Richter (38) und Kevin Schäfer die Fans wie auch das Netz in Aufregung versetzt. Während einer feuchtfröhlichen Party kam es zu einem Kuss zwischen dem Schauspieler und dem Reality-TV-Star. Vanessa Schmitt, die Verlobte von Raúl, überraschte jetzt mit ihrer Reaktion auf die Szene. In ihrer Instagram-Story erklärte das Model: "Ich habe mich sehr amüsiert. Mein Go hast du."

Ferner stellte Vanessa klar, dass zwischen ihr und ihrem Schatz alles nach wie vor in bester Ordnung sei: "Alles gut, ich fand die Aktion sehr lustig. Raúl ist ein Showmaker, der weiß ja, wie es funktioniert." Auch Raúls Worten, er habe seinem Mitstreiter "für das Team" ein Bussi gegeben, pflichtete seine Partnerin bei. "Alles für das Team, er hat es ja schon gesagt!", machte Vanessa in ihrer Story deutlich. Dass zwischen ihr und Raúl schon einmal wegen eines Seitensprungs Schluss war, thematisierte sie jedoch nicht.

Die Meinungen der Fans zur Kuss-Episode sind hingegen recht geteilt. Während einige den Moment als grandios und unterhaltsam feierten, warfen andere Fragen über Raúls Absichten auf. Kommentare wie "Raúl ist hetero, Kevin ist schwul. Beide wissen, wofür es Klicks gibt" oder "Man darf nicht vergessen, Raúl ist immer noch Schauspieler" zeigen, dass das Publikum den Kuss unterschiedlich bewertet. Ungeachtet dessen scheint eine Sache klar: Die Szene hat der Show Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff gebracht, was Vanessa mit einem Augenzwinkern anspricht.

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Juni 2024

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar