Offiziell: Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps

Thomas Müller (35), der 35-jährige Fußballstar und Weltmeister von 2014, hat ein neues Kapitel in seiner Karriere angekündigt: Er wechselt in die Major League Soccer zu den Vancouver Whitecaps. Nach intensiven Verhandlungen wurden nun alle vertraglichen Details geklärt, berichtete Bild. Besondere Aufmerksamkeit erhielt dabei die Tatsache, dass sich Vancouver mit dem FC Cincinnati über die sogenannten "Discovery Rights" einig werden musste – einen besonderen Regelmechanismus der MLS. Demnach werden 400.000 Euro, verteilt über zwölf Monate, für diese Rechte gezahlt. Die Vertragsunterzeichnung findet am 1. August statt und sein Debüt könnte Thomas schon am 9. August beim Spiel gegen die San Jose Earthquakes feiern.

Die "Discovery Rights" stellen in der MLS eine Besonderheit dar. Sie ermöglichen Vereinen, Transferechte an Spielern unabhängig von laufenden Verträgen zu halten. Im Fall von Thomas bedeutete dies, dass Cincinnati diese Rechte für sich reklamiert hatte und damit in Verhandlungen mit Vancouver gehen musste. Es wird berichtet, dass sogar die MLS selbst in die Gespräche eingegriffen hat, um den Transfer zu realisieren. Dies zeigt, wie sehr die Liga auf einen Spieler wie ihn setzt, der mit seiner internationalen Erfahrung und Bekanntheit zusätzliche Aufmerksamkeit auf die MLS lenken könnte.

Mit seiner Ankündigung hat Thomas, der zuvor seine gesamte Karriere beim FC Bayern München verbracht hat, für Aufsehen gesorgt. In typischer Müller-Manier überraschte er mit einem humorvollen Video im Cowboy-Stil, das seine Fans begeistert aufnahmen. Der sympathische Kicker bleibt dabei bodenständig und teilt mit seiner Familie einen Moment, der gleichzeitig Abschied und Aufbruch symbolisiert. Ob in Deutschland oder künftig in den USA – Thomas hat die Herzen seiner Anhänger immer mit seiner charmanten Mischung aus Ehrgeiz und Humor erobert. In Vancouver fiebern seine neuen Fans sicher bereits seinem ersten Einsatz entgegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußball-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im April 2025

Anzeige