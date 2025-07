"Endlich bereit": Pete Davidson schwärmt vom Vaterglück

Pete Davidson (31) kann seine Freude kaum verbergen: Der Comedian erwartet sein erstes Kind mit seiner Freundin Elsie Hewitt und sprach bei der Premiere seines neuen Films "The Pickup" über seine Vorfreude auf die Vaterrolle. "Es ist das Aufregendste überhaupt. Ich kann es kaum erwarten", sagte der 31-Jährige im Gespräch mit Extra. Für Pete scheint dies der richtige Zeitpunkt für den Schritt zu sein: "Ich freue mich einfach so sehr darauf. [...] Ich habe einfach das Gefühl, dass ich endlich an einem Punkt bin, an dem ich bereit dafür bin."

Besonders beeindruckt zeigte sich Pete von einem Ratschlag, den er von seinem "The Pickup"-Co-Star Eddie Murphy (64) erhielt. Der erfahrene Schauspieler, der selbst zehn Kinder hat, sagte zu Pete: "Ich habe keinen Rat, weil man niemandem sagen kann, wie er sein Kind erziehen soll. Aber es wird dein Leben verändern, und du wirst es lieben." An diese Worte erinnert sich Pete gerne zurück: "Es war wirklich cool, so etwas von seinem Idol zu hören." Über Elsie, die Mutter seines ungeborenen Kindes, fand der Schauspieler liebevolle Worte: "Sie lächelt die ganze Zeit, was auch mich glücklich macht." Das Model leidet an Endometriose, einer chronischen Krankheit, die oft mit starken Schmerzen einhergeht. Für ihre Stärke scheint der 31-Jährige sie zu bewundern: "Sie ist eine Kämpferin."

Mit Elsie scheint Pete die Person gefunden zu haben, bei der er ankommen kann. Der "The King of Staten Island"-Star führte einige öffentliche Romanzen, unter anderem mit prominenten Persönlichkeiten wie Kim Kardashian (44) und Ariana Grande (32), bevor er Elsie traf. Auch Elsie war bereits mit Schauspielern wie Jason Sudeikis (49) und Ryan Phillippe (50) liiert, bevor sie zu Pete fand. Die Liebesgeschichte zwischen Pete und der 29-Jährigen begann Anfang des Jahres und entwickelt sich seitdem schnell. Erstmals wurden die beiden im März gemeinsam gesehen, kurz darauf bestätigten sie ihre Beziehung offiziell. Als Paar wirken sie entspannt und authentisch – ein angenehmer Kontrast zu den glamourösen Schlagzeilen, für die Pete früher bekannt war.

Getty Images Pete Davidson im November 2023

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Premiere von "The Pickup", Juli 2025

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Model und Schauspieler