Otto Waalkes wird 77: Humor, Kunst und kein KI-Witzersatz

Am 22. Juli feiert Otto Waalkes (77), der legendäre Comedian, Schauspieler, Musiker und Schöpfer der beliebten Ottifanten, seinen 77. Geburtstag. Geboren in Emden, lebt der Entertainer schon lange in Hamburg und begeistert auch heute noch Generationen mit seinem unverwechselbaren Humor. Passend zum Geburtstag landete sein neues Buch "Kunst in Sicht" direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Im Gespräch mit Bild scherzte Otto: "Die 7 ist als Zahl genial. Die 7 Zwerge haben mir zweimal Glück gebracht." Auf die Frage, wie er feiern werde, antwortete er augenzwinkernd, dass er am liebsten "zu Gast bei sich selbst" sei, wenn andere die Party organisieren.

Rückblickend auf seine Karriere erinnert sich Otto besonders an den Moment, als er bei einem Radiosender bei einem Otto-Parodie-Wettbewerb nur auf Platz drei landete – ein Ereignis, das ihn selbst heute noch zum Lachen bringt. Der Tod seiner Eltern hingegen habe ihn tief getroffen, erzählte der Comedian. Doch der Gedanke daran, wie sie ihn getröstet hätten, habe ihm geholfen, den Humor nicht zu verlieren. Im Gespräch ließ Otto auch wissen, dass künstliche Intelligenz seiner Meinung nach keinen echten Humor erschaffen könne: "Für ernsthafte Sachen könnte man KI ganz gut nutzen. Für Scherze nicht."

Mit seinen 77 Jahren blickt Otto gelassen auf seinen Alltag. Hamburg, wo er seit Jahrzehnten lebt, ist für ihn ein Ort, an dem er sich frei bewegen kann, selbst wenn fast jeder in der Stadt ein Foto oder "Ottogramm" von ihm will. Wenn Otto inkognito unterwegs wäre, klingt für ihn ein frisch gepultes Krabbenbrot besonders verlockend – ein Geburtstagswunsch der eher bodenständigen Art. Das Multitalent gibt jüngeren Generationen noch einen Rat mit auf den Weg: "Hab ruhig etwas Angst vor dem Publikum und zeig sie auch, dann hilft es dir bestimmt."

Getty Images Otto Waalkes im November 2023

Getty Images Otto Waalkes im August 2022

Getty Images Otto Waalkes, Komiker